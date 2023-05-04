5 أسباب لمشاهدة نزال أسامة المروعي ضد مايكي موسوميشي

في الحدث الرئيسي المشترك لأول عرض تقيمه بطولة "ون" في الولايات المتحدة، يواجه المروعي نظيره الأمريكي غير المهزوم في المنظمة، مايكي موسوميشي، الذي يُعدّ أحد أبرز نجوم مصارعة الإخضاع في العالم.

في التالي خمسة أسباب لمشاهدة نزال المروعي ضد موسوميشي.

1. نجمان من العيار الثقيل

المروعي هو بطل الاتحاد الدولي للجوجيتسو عن فئة الحزام الأسود وموسوميشي، الحاصل على الحزام الأسود في الجوجيتسو، هو أحد نجوم القتال الأرضي في العالم.

يمثّل النزال بين المروعي وموسوميشي مواجهة بين نجمين من العيار الثقيل لن ترغب جماهير الفنون القتالية بأن تفوّتها.

2. المروعي ممثل العرب في العرض

تحدث المروعي عن فخره بتمثيله العرب ومنطقة الشرق الأوسط في عرض بطولة "ون" التاريخي، وعبّر عن أمله بأن ينتزع البطولة من موسوميشي ليثبت مرة جديدة بأنّ الاجتهاد يؤتي ثماره.

جماهير الفنون القتالية في المنطقة العربية ستساند المروعي وتنتظر أن يقدم مشاهدة أداءً مقنعاً.

3. نزال على بطولة العالم

إقامة هذه المعركة على الأراضي الأمريكية بين اثنين من أكبر نجوم القتال الأرضي في العالم في عرض "ون" الأول في الولايات المتحدة يمنحها أهمية كبرى، إلا أنّ الحزام الذهبي عن فئة وزن الذبابة في مصارعة الإخضاع يضيف إلى أهمية النزال المرتقب بين النجمين إذ إنّ الفائز سيخرج بطلاً.

4. فرصة للمروعي لتحقيق إنجاز جديد

بعدما راكم العديد من الإنجازات خلال مسيرته اللامعة، يأمل المروعي بأن يضيف إلى رصيده الكبير حزاماً ذهبياً من أكبر منظمة للفنون القتالية في العالم.

المروعي، الذي حقق بطولة العالم في الجوجيتسو عن فئتي الحزام البني والأسود في عامين متتاليين، أمام فرصة تاريخية في عرض بطولة "ون" المنتظر.

5. معركة القتال الأرضي

يمتلك المروعي مهارات عالية في القتال الأرضي أثبتها خلال السنوات الماضية فيما شاهد جمهور بطولة "ون" إمكانيات موسوميشي الهائلة في القتال الأرضي في نزالاته الثلاثة التي خاضها حتى الآن في المنظمة.

ومن المتوقّع أن يركّز موسوميشي هجومه على ساقي المروعي حيث يعمل عادةً على إسقاط منافسيه قبل إخضاعهم بالضغط على مناطق مختلفة من الساق.