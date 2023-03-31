5 أسباب لمشاهدة عرض ONE Friday Fights 11

تضم بطاقة العرض المثير المرتقب، 12 نزالا في المواي تاي والفنون القتالية المختلطة، وسيعرض عدد من أفضل المقاتلين مهاراتهم أمام حشد تايلاندي صاخب وجمهور متحمّس يتابع من جميع أنحاء العالم.

نزال العودة بين نجمي الملاكمة التايلاندية سوبربول تديد وكونغكلاي أني مواي تاي، يتصدر المشهد الرئيسي للعرض المثير لما تحمله من تحدٍّ ونفس ثأري.

إليك خمسة أسباب تدفعك لمشاهدة عرض ONE Friday Fights 11 في ملعب لومبيني الشهير للملاكمة.

1. معركة ثأرية بين نجمي الملاكمة التايلاندية

في مباراة العودة لوزن غير مقيّد (62.5 كغ)، سيخطو كونغكلاي أني مواي تاي إلى الحلبة بنيّة الثأر من خسارته أمام خصمه سوبر بول تديد وتعديل الكفّة معه.

بعد معركة ضارية بينهما خلال ONE Friday Fights 5، قدّم المقاتلان أفضل ما لديهما وتبادلا جميع أنواع الضرب العنيف طيلة الجولات الثلاث ليحصل سوبر بول في نهاية الصراع على الفوز بقرار الإجماع.

يوم الجمعة، لن تكون مهمة كونغكلاي الثأرية ورديّة ضد منافس يبحث عن انتصار ثانٍ له على التوالي ربما يؤهله لخوض إحدى المعارك الكبرى في بطولة "ون".

2. صخب مرتقب في الحدث الرئيسي المشترك

عادة ما يجمع قتال الحدث الرئيسي المشترك بين نجمين لهما صيت كبير. لكن هذه المرّة سيتنافس فيه ثنائي صاعد سيكون حريصا على إثارة الإعجاب أمام الجماهير ومنظمي البطولة.

في نزال المواي تاي لوزن غير مقيّد (59.9 كغ)، يتوقّع أن يفرغ المبتدئين أبيوات سور سومنوك وإي تي تديد جميع ما في جعبتهما من مهارات قتالية لترك انطباع إيجابي جيّد في ظهورهما الأول بـ "ون".

3. تايسون هاريسون يتحدى بطل العالم

يستعد المقاتل الأسترالي تايسون هاريسون للعودة إلى منافسات المواي تاي في الملعب الأيقوني ببانكوك عندما يواجه في معركة وزن الديك، بطل العالم في مواي تاي في ملعب راجادامنيرن، رامبو مور راتاناباندي.

هارسيون، البالغ من العمر 22 عاماً، يرغب في الظهور بشكل رائع مثلما فعل في معركته الأولى التي خسرها بصعوبة بالغة ضد سيكسان أور.كوانموانغ خلال عرض .ONE Friday Fights 1

في تلك المواجهة الصاخبة، وقف "جون وين نوي" ندا شرساً طيلة الجولات الثلات لكن في النهاية، تفوق سيكسان "الرجل الذي لا يستسلم لأحد"، حيث منحه اثنان من القضاة الثلاثة الفوز بقرار منقسم.

4. نجم فنون القتال المختلطة يعود للمواي تاي

بحثاً عن فرحة الفوز الغائبة عنه في المواجهات الأربع الأخيرة في فنون القتال المختلطة ببطولة "ون"، يعود النجم يودكايكاو فيرتكس، 32 عاما، إلى منافسات المواي تاي.

في نزال وزن الذبابة، سيواجه البطل السابق في المواي تاي في ملعب ماكس خصمه اليوناني أنجيلوس غياكوميس، على أمل أن يكسر سوء الحظ الذي لازمه في العروض القتالية الأخيرة.

يمتلك فيرتكس في مسيرته الإحترافية سبعة انتصارات وست هزائم وتعادل وحيد.

5. ثلاث معارك جذّابة في MMA

في حين أن "فن الأطراف الثمانية" يهمين على العرض بنزالاته التسعة، فإن ثلاث صراعات مثيرة في فنون القتال المختلطة ستضفي نكهة مختلفة للعرض.

هناك معركة في الوزن الخفيف بين البرازيلي أليسون باربوسا والكازاخستاني علي قبض الله، وصراع في فئة وزن الديك بين الياباني تاتسويا أندو والإيراني علي معتمد.

في نزال وحيد للسيدات في هذا العرض، تلتقي الروسية أليكساندرا سافيتشيفا بالقرغيزية أنيليا توكتوغونوفا عن فئة وزن القشّة. سافيتشيفا تأمل في البناء على فوزها الأول على حساب الهندية زيبا بانو بالضربة القاضية التقنية.

البطاقة الكاملة لعرض ONE Friday Fights 11

• كونغكلاي أني مواي تاي ضد سوبربول تديد (مواي تاي - وزن غير مقيّد: 62.5 كغ)

• أبيوات ضد إي تي تديد (مواي تاي – وزن غير مقيّد: 59.9 كغ)

• كوماووت إف إي غروب ضد أفاتار بك.ساينشاي (مواي تاي - وزن الديك)

• بونغسيري سور جور ويتشيتبادرو ضد بيتونغ كياتسونغريت (مواي تاي - وزن القشة)

• بيتسوماي سور سوماي ضد أولايليك شور هاباياك (مواي تاي - وزن غير مقيّد: 54.4 كغ)

• نامفونغنوي سور سوماي ضد سونغفانغخونغ إف إي غروب (مواي تاي - وزن غير مقيّد: 59.9 كغ)

• تايسون هاريسون ضد رامبو مور راتانابانديت (مواي تاي - وزن الديك)

• يودكايكاو فيرتكس ضد أنجيلوس غياكوميس (مواي تاي - وزن الذبابة)

• يو ياو بوي ضد ديفينا مارتن (مواي تاي - وزن الذرة)

• تاتسويا أندو ضد علي معتمد (فنون قتالية مختلطة - وزن الديك)

• أليسون باربوسا ضد علي قبض الله (فنون قتالية مختلطة - وزن خفيف)

• أليكساندرا سافيتشيفا ضد أنيليا توكتوغونوفا (فنون قتالية مختلطة - وزن القشّة)