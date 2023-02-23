5 أسباب لمشاهدة عرض ONE Fight Night 7

الحدث المنتظر سيشهد معركتين مصيرتين على لقبين عالميين في رياضتين مختلفتين إلى جانب نزالات أخرى مليئة بالاثارة والتشويق.

مشاركة أبرز مقاتلي المنظمة في أربعة فنون قتالية مختلفة، سيجعل من النزالات العشرة محل اهتمام ومتابعة من مختلف أرجاء العالم.

في التالي إليك 5 أسباب لمشاهدة العرض القادم في بانكوك، تايلاند.

1. حرب مرتقبة بين أندرادي ولينيكر على اللقب العالمي

في الحدث الرئيسي، سيقف الخصمين اللدودين جون لينيكر وفابريسيو أندرادي مجددا وجها لوجه للمنافسة على لقب "ون" العالمي في الفنون القتالية المختلطة لفئة وزن الديك.



قيمة الرهان بين المقاتلين البرازيليين وشعبيتهما الكبيرة كبيرة، ينذران بنزال عودة حماسي على لقب عالمي ظل شاغرا منذ إلغاء النزال السابق بينهما قبل نحو أربعة أشهر.



وكانت ضربة غير قانونية وجّهها أندرادي في الجولة الثالثة، تسبّبت في إلغاء المواجهة السابقة بين لينيكر بطل العالم السابق والنجم الصاعد أندرادي في تشرين الأول/أكتوبر الماضي خلال عرض ONE Fight Night 3.



2. صراع محموم على الحزام الذهبي في فنّ "الأطراف الثمانية"

مواجهة متأجّجة أخرى تشهدها حلبة لومبيني، حيث يضع تاوانشاي بك.ساينشاي، لقبه العالمي في المواي تاي لوزن الريشة على المحك.



في الحدث الرئيسي المشترك، سيكون النجم التايلاندي البالغ من العمر 23 عاماً مطالبا بتخطي خصمه الصلب غير المهزوم جمال يوسوبوف، من أجل اثبات جدارته بالتتويج باللقب العالمي.



قبل خمسة أشهر، انتزع المقاتل التايلاندي الذي يعد أحد أبرز المقاتلين في "ون"، لقب بطولة العالم من النجم بيتشموراكوت بيتشيندي المهيمن سابقا على فن "الأطراف الثمانية" لوزن الريشة.

3. معركتان مثيرتان في الكيك بوكسينغ

لن يقتصر اهتمام الجماهير على نزالات فنون القتال المختلطة والمواي تاي، بل يمكن لمعركتي الكيك بوكسينغ أن تصنعا الفرجة والمتعة خاصة بوجود مقاتلين مهاريين.

في الحدث الرئيسي المشترك، سيتواجه المقاتل التايلاندي سايمابتك فيرتكس مع الصيني زهانغ شينغلونغ عن فئة وزن الديك.

سيبحث شينغلونغ "مواي تاي بوي" عن فوزه الرابع في بطولة "ون"، في المقابل يرغب التايلاندي، 28 عاماً، في تعزيز سجلّه في "ون" (6-3) ورفع رصيده الإجمالي الثّري (119-15-1).

عن فئة الوزن الخفيف الثقيل، تلوح معركة من العيار الثقيل بين نجمين صاعدين هما الروماني أندريه ستويكا والألباني فرانسيسكو شاجا.

يعوّل ستويكا، الملقّب بـ"مستر كي" أو (سيّد الضربات القاضية)، على قبضتيه الحديديتين، لحسم معركته مع الألباني المتسلح أيضا بالشجاعة واللكمات القوية.

4. نخبة من مقاتلي مصارعة الإخضاع

وجود أسماء مثل تومي لانغاكير ووالي كورزيف ودانييل كيلي وأياكا ميورا، من شأنه أن يجلب الزخم لحلبة لومبيني خلال معارك مصارعة الإخضاع.

في نزال حماسي في الوزن الخفيف، يتواجه حامل الحزام الأسود وأفضل لاعب جوجتسو برازيلي في أوروبا، تومي لانغاكير، مع بطل العالم في السامبو القتالي والي كورزيف.

يطمح لانغاكير، الفائز مؤخراً على ريناتو كانوتو بقرار الإجماع، لتجاوز خصمه الروسي والحصول على فرصة المنافسة على لقب بطولة العالم في مصارعة الإخضاع للوزن الخفيف ضدّ البطل الحالي الأمريكي كايد راتولو.

في وزن غير المقيّد 53.9 كغ (119 رطلاً)، تأمل المقاتلة الأمريكية دانييل كيلي في المضي قدماً على طريق المنافسة على بطولة العالم عندما تلتقي ببطلة الجودو ونجمة الفنون القتالية المختلطة أياكا ميورا.

وكانت كيلي حاملة الحزام الأسود في الجوجيتسو البرازيلي، تغلّبت قبل أربعة أشهر على بطلة العالم في السامبو، ماريا مولتشانوفا، محققة بذلك أول فوز لها في "ون" بقواعد مصارعة الإخضاع.

5. نجوم إندونيسيون يرفعون التحدي في الفنون القتالية المختلطة

في السنوات الأخيرة، أصبحت إندونيسيا قوّة ضاربة في فنون القتال المختلطة، وهذا ما يسعى لتأكيده ثلاثة من المقاتلين الإندونيسيّين خلال عرض ONE Fight Night 7.

النجم إيكو روني سابوترا، 31 عاماً، يتطلع لبلوغ الخمس الأوائل في التصنيف. مقابل تحقيق ذلك عليه التغلب على المصنف الثالث في فئة وزن الذبابة والمنافس السابق على بطولة العالم داني كينغاد.

منذ خسارته أمام السنغافوري نيكو سو بالضربة القاضية التقنية في مباراته الإفتتاحية في "ون"، حقق سابوترا 7 انتصارات متتالية بمعدل إنهاء بلغ 100%.

في نزال أخر بفئة وزن القشة، سيحاول المقاتل المخضرم أدريان ماتيس التسلّق نحو المراتب الخمس الأولى ضمن تصنيفات فئته عندما يواجه المقاتل الصيني زي لانغ زها كسي.ش.

وفي السيدات، تتاح أمام ليندا دارو، إحدى أبرز المقاتلات في آسيا عن فئة وزن الذرة، فرصة جيّدة لرفع سجلّها النظيف (6-0) عندما تواجه البرازيلية فيكتوريا سوزا.

