5 أسباب لمشاهدة عرض ONE Fight Night 10

هذا الحدث الرائد لأكبر منظمة فنون قتالية في العالم، يعجّ بالنجوم الذين سيتنافسون في معارك عالية المخاطر منها ثلاث على الألقاب العالمية.

البطاقة الضخمة، ستشهد 11 معركة مثيرة للاهتمام في فنون القتال المختلطة والملاكمة التايلاندية (مواي تاي) ومصارعة الإخضاع.

إليك خمسة أسباب تجعلك لا تفوت جميع نزالات ONE Fight Night 10.

1. جونسون ومورايس لحسم الصراع الثلاثي

سيدافع ديمتريوس جونسون الأفضل على مر العصور عن فئته وبطل العالم في وزن الذبابة عن تاجه ضدّ حامل اللقب السابق أدريانو مورايس في واحدة من أكبر المعارك الثلاثية في تاريخ فنون القتال المختلطة.

بعد فوز كل من المقاتلين في نزال واحد، يستعدّ الرجلين لحسم نزالهما الثالث على حلبة "فيرست بنك سنتر" في ولاية كولورادو.

في نيسان/أبريل 2021، أطاح البرازيلي مورايس بالأسطورة الأمريكية بضربة ركبة قاضية. لكن"مايتي ماوس" عادل النتيجة بركبة طائرة مثيرة وانتزع الحزام الذهبي.

حاليا، ينظر للمواجهة الثالثة بينهما على أنها أكبر معركة على اللقب العالمي في تاريخ "ون" لكونها ستكون صاخبة وغاضبة منذ قرع الجرس.

2. مواجهتان أخريان على بطولة العالم

قبل المعركة الملحمية في الحدث الرئيسي، يشهد العرض مواجهتين أخريين على اللقب العالمي في رياضتين مختلفتين.

أولاً، سيدافع بطل العالم مايكي موسوميسي عن حزامه الذهبي ضد النجم اليمني الصاعد أسامة المروعي، الذي يهدف إلى جعل الشرق الأوسط فخورا ويصبح أول بطل عالمي في المنطقة.

ثانياً، سيجلب النجم التايلاندي رودتانغ جيتموانيون جاذبيته الفريدة وأسلوبه الناري في القتال إلى أمريكا عندما يضع لقبه العالمي في المواي تاي لوزن الذبابة على المحكّ ضدّ النجم المكسيكي الخطير إدغار تاباريس.

3. عودة النجم الأمريكي سيج نورثكوت

بعد أربع سنوات من الابتعاد عن الحلبة، يسجّل المقاتل الأمريكي سيج نورثكوت عودة طال انتظارها عندما يواجه النجم الباكستاني الصاعد أحمد مجتبى في نزال بقواعد فنون القتال المختلطة عن فئة الوزن الخفيف.

نورثكوت بطل العالم للكاراتيه عدّة مرات، تعرّض لضربة قاضية مدمّرة في أول ظهور له في "ون" عام 2019. لكن الآن يبدو المقاتل البالغ من العمر 27 عاما مستعدّ لخوض هذه المعركة الصّعبة ضد مجتبى.

بعد فوزين مهيمنين في الجولة الأولى، سيدخل النجم الباكستاني هذه المعركة بثقة كبيرة بحثا عن فوز يجعله يتسلق درجات أخرى في تصنيفات القسم.

4. نزال فائق في مصارعة الإخضاع

يعدّ نزال مصارعة الإخضاع في وزن المتوسّط بين الأمريكي تاي روتولو والهولندي رينر دي ريدر، أحد أهم المعارك المثيرة للاهتمام في عرض يوم السبت.

روتولو البالغ من العمر 20 عاما وافق على الانتقال لفئتين أعلى من وزنه لمحاربة دي ريدر ملك فنون القتال المختلطة الحالي للوزن المتوسط.

الأمريكي هو واحد من أكثر المصارعين الموهوبين على هذا الكوكب، حيث لم يهزم في "ون" لحد الآن ويبلغ معدل إنهائه 100 %.

في المقابل، يعتبر "الفارس الهولندي" الحاصل على الحزام الأسود في الجوجيتسو والجودو أفضل مصارع في العالم. وسيستغل تفوقه في الحجم على الأمريكي للخروج منتصرا.

5. مباريات عالية المخاطر من البداية إلى النهاية

لن يكون هناك أي وقت للجماهير لالتقاط أنفاسهم، حيث أن هذا الحدث التاريخي مكدّس بالنجوم الذين يتسابقون للمنافسة على لقب العالم في فئاتهم.

في فنون القتال المختلطة لوزن الذرّة للسيدات، ستتنافس المصنفة أولى وبطلة العالمة السابقة في الملاكمة التايلاندية والكيك بوكسينغ، ستامب فيرتكس، مع النجمة الأمريكية الصاعدة أليز أندرسون، ويمكن للفائزة أن تدفع نفسها نحو خوض مباراة على الحزام الذهبي.

من جهة أخرى، يخوض فنانا الضربة القاضية روبرتو سولديتش وزبازتيان كاديستام حربا طاحنة للاقتراب من قمة وزن الوسط في فنون القتال المختلطة.

سيواجه بطل العالم السابق في فئتين أونغ لا نسانغ خصمه فان رونغ الذي يهدف إلى الحصول على فرصة أخرى في المجد.

تأمل نجمتا الملاكمة التايلاندية في وزن القشّة جاكي بونتان ودياندرا مارتن في الفوز لكسب مباراة العودة مع العدوّة القديمة، سميلا سونديل.