5 أسباب لمشاهدة دي ريدر ضد روتولو

التنافس بين مقاتل الجوجيتسو البرازيلي المميّز تاي روتولو وبطل العالم في الفنون القتالية المختلطة لوزن المتوسط الهولندي رينير دي ريدر يجعل من هذه المعركة محط أنظار جماهير فنون القتال في أمريكا والعالم.

إليك خمسة أسباب تحفزك لمتابعة المعركة الملحمية المرتقبة فجر السبت 6 أيار/مايو بمدينة برومفيلد في كولورادو.

1. نجم في MMA ومصارع ماهر أيضاً

دي ريدر البطل العالمي لـ "ون" في فنون القتال المختلطة لوزن المتوسط، ليس غريبا على مصارعة الإخضاع كونه حامل الحزام الأسوجد في الجودو والجوجيتسو وسبق له أن توج بطل أوروبا في الجوجيستو.

لكونه مصارع ماهر مع عمليات إسقاط قوية ورميات جودو، وقدرة على إخضاع الخصوم، خرج الهولندي، 31 عاماً، متعادلاً من نزاله الأول القوي في مصارعة الإخضاع أمام المقاتل الأسطوري أندريه غالفاو بطل العالم في الجوجيتسو خمس مرات.

ذلك الأداء المذهل أمام غالفاو المدرب الحالي للموهبة الخارقة تاي وشقيقه كايد بطل العالم في مصارعة الإخضاع عن الوزن الخفيف، جعل دي ريدر يشعر بالثقة عالية في قدراته في القتال الأرضي.

2. إصرار الهولندي على استعادة نغمة الإنتصارات

من بين الأشياء التي يتوقع أن تجلب صخباً كبيراً لهذه المواجهة وترفع من وتيرتها، هو إصرار دي ريدر الملقب بـ "الفارس الهولندي" على تسجيل عودة قوية بعد تعرضه لهزيمة قاسية في نزال كبير على بطولة عالمية.

في كانون الأول/ديسمبر، انتزع أناتولي ماليخين الجزام الذهبي في الفنون القتالية المختلطة للوزن الخفيف الثقيل من دي ريدر، الذي يحرص للعودة إلى نغمة الانتصارات وتحسين سجله الحالي 16-1 من بوابة تاي روتولو.

3. تاي روتولو موهبة خارقة في الإخضاع

يُعتبر روتولو، حامل الحزام الأسود في الجوجيتسو والفائز بالميدالية الذهبية في بطولة نادي أبوظبي العالمية للقتال (ADCC)، موهبة لامعة في مصارعة الإخضاع.

لحد الآن خاض نزالين في بطولة "ون" وفاز بهما على حساب الروسي مارات غافوروف والأمريكي غاري تونون، ويأمل روتولو، 20 عاما، في تمديد سلسلة انتصاراته عندما يواجه البطل الهولندي دي ريدر.

شقيق بطل العالم في مصارعة الإخضاع للوزن الخفيف، كايد روتولو، يرغب في فوز ثالث على التوالي يفتح له أبواب الحصول على فرصة المنافسة على اللقب العالمي في فئته.

4. صراع بين التقنية والحجم

يتفوّق دي ريدر جسدياً على منافسه روتولو، حيث يبلغ طول الهولندي 193 سنتيمترات، ووزنه 98.5 كغ، في حين يبلغ وزن الأمريكي 81.3 كغ وطوله 181 سنتيمتراً.

مع ذلك، يؤمن الأمريكي بقدرته على فرض مهاراته في الجوجيتسو ضد أكبر المنافسين وعلّق في تصريح سابق على مواجهته للهولندي: "رينير دي ريدر يقول إنه قادر على إخضاع أي مقاتل في العالم. بالتأكيد أرغب باختباره. هو أطول مني، ولكنني أعتقد بأنني أستطيع أن أخضعه".

أمال روتولو، ربما تصطدم بامكانيات دي ريدر الجيدة في القتال على الأرض، ففي السنوات الأخيرة حقق 11 فوزاً عن طريق الإخضاع من أصل 16 فوزاً خلال مسيرته.

5. مواجهة ديناميكية

من المنتظر أن تكون المباراة ديناميكية للغاية ومشوقة جدا بين رجلين حيويين وسريعين يهدفان لتقديم أداء لامع خلال الحدث التاريخي.

عشر دقائق من المعركة المكونة من جولة واحدة يبدو وقتا طويلا، لكنه قصير نوعا ما في المصارعة لأن حركة إخضاع متقنة وخاطفة قد تنهي النزال في وقت مبكر.

كل مصارع بأسلوبه المختلف، سيركز في النزال بحثا عن لحظة غفلة من خصمه أو نقطة ضعف يستغلها لإنهاء المعركة التي ستكون مثيرة للغاية.

صراع دي ريدر ضد روتولو ينضمّ إلى مواجهات مشتعلة أخرى ستُقام في ولاية كولورادو ومنها ديميتريوس جونسون ضد أدريانو مورايس على بطولة العالم لوزن الذبابة، وسيج نورثكوت ضد أحمد مجتبى وستامب فيرتكس ضد أليز أندرسون ورودتانغ جيتموانيون ضد إدغار تاباريس.

