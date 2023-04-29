5 أسباب ستجعل المقاتل رودتانغ جيتموانيون نجماً في الولايات المتحدة

من بين هؤلاء النجوم المتنافسين في عرض ONE Fight Night 10، يبرز بطل العالم المهيمن على فئة وزن الذبابة للملاكمة التايلاندية، رودتانغ جيتموانيون.

"الرجل الحديدي"-الذي سيدافع عن حزامه الذهبي ضد المكسيكي إدغار تاباريس في الحدث الرئيسي المشترك- يتوقع أن يأسر بخصاله المميزة وأسلوبه الاستعراضي في القتال قلوب الجماهير الأمريكية.

إليك خمسة أسباب تجعل المشجعين الأمريكيين يعجبون بأحد أفضل نجوم "فن الأطراف الثمانية" في العالم.

1. روح استعراضية لا مثيل لها

خلال نزالاته الـ 14 في بطولة "ون"، أثبت رودتانغ، 25 عاما، أنه مقاتل مَهيب وفنان بارع لا يهمل الجانب الاستعراضي المسلي رغم ضراوة المعارك وقيمة الرهانات.

يعتبر بعض النقاد أن ممثل فريق جيتموانيون مؤدٍّ جيّد بقدر ما هو مهاجم خطير. إلى جانب حرصه على الانتصار يميل رودتانغ إلى تسلية الجماهير بابتساماته العريضة المستفزة لخصمه وحركاته الراقصة.

2. يرقى إلى مستوى لقبه

لم يهزم ملك الملاكمة التايلاندية في وزن الذبابة في 13 معركة مذهلة في "ون". واجه أخطر فناني الضربة القاضية على هذا الكوكب وبشجاعته الكبيرة خرج منتصرا.

لإثبات أنه يستحق لقب "الرجل الحديدي"، يسمح التايلاندي في بعض الأحيان لخصومه بضربه على وجهه ليظهر لهم أن قوتهم ليس لها أي تأثير عليه.

3. عدوانية بلا هوادة

في كل معركة، يثبت الظاهرة التايلاندية هويته القتالية الخارقة، وأنه أحد أكثر المهاجمين شراسة في المواي تاي.

أسلوب بطل العالم خمس مرات القتالي العدواني وميله للتقدم إلى الأمام أغلب أوقات النزال، ميزة جعلته محبوبا بين جماهير "فنّ الأطراف الثمانية"، وربما ستكسبه حب واعجاب الجماهير الأمريكية.

4. لا يخشى التحديات

سعيا لتحقيق العظمة، يبحث رودتانغ الشجاع دائما عن خوض تحديات جديدة بعيدا عن رياضة المواي تاي.

خاض "الرجل الحديدي" العام الماضي معركة صعبة بقواعد فنون القتال المختلطة. ورغم شجاعته تعرض للخسارة ضد الأسطورة الأمريكية، ديميتريوس جونسون.

بالاضافة إلى ذلك، يضع المصنف أولا حاليا في الكيك بوكسينغ لوزن الذبابة عينيه على اللقب العالمي الذي بحوزة سوبرلك كياتمو.

5. مقاتل أنيق

لكسب المعجبين داخل الحلبة، يقدم ردوتانغ أفضل المهارات القتالية، لكنه أيضا يولي اهتماماً كبيراً بمظهره وشكله.

بعيدا عن أجواء المنافسات، يثير بطل العالم خمس مرات الإعجاب من حوله بملابسه الملفتة للنظر وتسريحات شعره المتغيرة باستمرار والملونة.

