5 أسباب تجعل نزال أسامة المروعي ضد مايكي موسوميشي هذا السبت مهماً بالنسبة للنجم اليمني



ويستعدّ المروعي، وهو أول عربي يفوز ببطولة الاتحاد الدولي للجوجيتسو البرازيلية (No-Gi) عن فئة الحزام الأسود، للمواجهة المنتظرة ضمن الحدث الرئيسي المشترك في أول عرض تقيمه بطولة "ون" على الأراضي الأميركية.

في التالي خمسة أسباب تجعل هذا النزال مهماً جداً بالنسبة للنجم اليمني البالغ من العمر 31 عاماً.

1. ترك بصمة إيجابية في نزاله الأول

على حلبة "فيرست بنك سنتر" في دنفر، كولورادو، سيخوض المروعي نزاله الأول في بطولة "ون" بعدما حقق العديد من الإنجازات الهامة خلال مسيرته الرياضية اللامعة.

لا شكّ بأنّ المروعي سيحاول أن يترك بصمة جيدة في نزاله الأول في المنظمة القتالية خلال العرض الذي ستتابعه جماهير الفنون القتالية في أكثر من 150 دولة حول العالم.

2. الفوز ببطولة العالم

عندما تضع إدارة بطولة "ون" وافداً جديداً مثل المروعي في نزال على بطولة العالم في نزاله الأول، فهذا دليل على ثقة المنظمة بقدراته العالية.

من جهته، يأمل المروعي بأن يقدم أداءً مقنعاً أمام الجمهور في حلبة "فيرست بنك سنتر" فجر السبت لينتزع بطولة العالم من نظيره الأميركي غير المهزوم في بطولة "ون".

3. إثبات أنه قادر على النجاح في أي منظمة

أحرز المروعي خلال مسيرته اللامعة ألقاباً عالمية وشارك في بطولات كبرى في السعودي والفلبين والإمارات وسويسرا.

سيدخل اليمني إلى بطولة "ون"، حيث يتنافس أقوى اللاعبين في القتال الأرضي، بهدف إظهار موهبته المميّزة في أهمّ منظمة قتالية في العالم.

4. إلهام الشباب في المنطقة العربية

يقول المروعي إنّ أحد أهمّ أهدافه هو إلهام الشباب في المنطقة العربية وهو يعلم أنّ فوزه في النزال القادم سيعطي مشروعه دفعاً كبيراً.

المروعي، الذي يحقق نجاحات بعد سنوات من الاجتهاد في الدراسة والتدريب، يأمل بأن يظهر مرة جديدة بأنّ الذي يعمل بجدية وانضباط واحتراف يمكنه بأن يصل إلى العالمية.

5. تمثيل العرب بأفضل طريقة

كل ما فعله المروعي حتى اليوم في مسيرته اللامعة هو تمثيل مشرّف للمنطقة العربية.

النجم اليمني هو العربي الوحيد المشارك في عرض ONE Fight Night 10 وهو يرغب بأن يضيف إلى سجلّه فوزاً يفتتح به مشواره في بطولة "ون" بطريقة رائعة.