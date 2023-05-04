5 أسباب تجعل النزال الثالث بين جونسون ومورايس مهماً للبرازيلي

في النزال الثالث والحاسم بين الرجلين، يأمل النجم البرازيلي بأن يسجّل انتصاره الثاني على المقاتل الأمريكي الذي يُعدّ أبرز نجوم الفنون القتالية المختلطة عن فئة وزن الذبابة على مر العصور.

في التالي خمسة أسباب تجعل النزال الثالث مهماً بالنسبة لمورايس.

1. نزاله الأول في الولايات المتحدة

يمتلك مورايس، البالغ من العمر 35 عاماً، سجلاً لامعاً في الفنون القتالية المختلطة يبلغ 20-4 وقد حقق شهرة في البرازيل قبل انتقاله إلى بطولة "ون" حيث حصل على بطولة العالم في الفنون القتالية المختلطة عن فئة وزنه. لكنه لم يقاتل في الولايات المتحدة من قبل.

بعدما حقق العديد من الإنجازات خلال مسيرته، يأمل مورايس بأن يقدم أداءً ممّيزاً ويحقق انتصاراً على جونسون أمام جمهوره.

2. الفوز سيخلّد إسمه في التاريخ

سيمثّل فوز مورايس على جونسون في النزال الثالث انتصاراً يكرّس تفوّقه على مقاتلي فئة وزنه.

الفوز في مجموع النزالات على أسطورة الفنون القتالية المختلطة الأمريكي سيخلّد إسم البرازيلي في التاريخ.

3. استعادة الحزام الذهبي

حافظ مورايس على بطولة العالم بين 25 كانون الثاني/يناير من العام 2019 حتى هزيمته على يد جونسون في آب/أغسطس من العام 2022.

النزال القادم يمنح البرازيلي فرصة لانتزاع اللقب العالمي من نظيره الأميركي ليعود ويتسيّد فئة وزنه من جديد.

4. الفوز أمام جمهور جونسون

خاض النجمان نزالهما الأول، الذي فاز به مورايس، والثاني، الذي فاز به جونسون، في سنغافورة.

رغم أنّ عامل الأرض سيصبّ في مصلحة جوسنون، إلا أنّ هذا سيمنح أي انتصار لمورايس، الذي يطمح للانتقام من هزيمته في نزالهما الأخير، طعماً خاصاً.

5. الانتقام لخسارته بالضربة القاضية

في النزال الأول، أصبح مورايس المقاتل الأول الذي يفوز على جونسون بالضربة القاضية. لكن جونسون انتقم من البرازيلي وأسقطه بالضربة القاضية في النزال الثاني بينهما.

في النزال الثالث بينهما، يأمل مورايس بأن ينتقم من الهزيمة الأخيرة ويحسم النزال الثالث بضربة قاضية تنهي الجدل حول أفضل مقاتلي فئة وزن الذبابة في العالم.