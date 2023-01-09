5 أسباب تجعل الجزائرية أنيسة مكسن أفضل رياضية في الفنون القتالية في العالم

مكسن، 34 عاماً، أثبتت خلال السنوات الماضية أنها إحدى أقوى المقاتلات وأشرسهنّ داخل الحلبة، وقد حافظ على لياقتها ورشاقتها وقوتها البدنية، واكتسبت خبرة حول العالم حوّلتها إلى أيقونة رياضية يُحتذى بها.

في 14 كانون الثاني/يناير 2023، ستخوض أنيسة مكسن نزالاً بقواعد مختلطة (مواي تاي + فنون قتالية مختلطة) ضد المصنفة في المرتبة الأولى ضمن فئة وزن الذرة، التايلاندية ستامب فيرتكس، خلال عرض ONE Fight Night 6 الذي سيُقام في حلبة "إمباكت" بالعاصمة التايلاندية بانكوك.

في التالي خمسة أسباب تجعل أنيسة مكسن أفضل رياضية على الإطلاق في الفنون القتالية اليوم.

1. ألقاب قارية وعالمية

لا شيء يظهر قيمة رياضي يمتهن الفنون القتالية أكثر من عدد ألقابه. في حالة مكسن، يمكننا القول إنّها جمعت ألقاباً عديدة ذات قيمة عالية من بلدان متعددة برياضتي الملاكمة التايلاندية (المواي تاي) والكيك بوكسينغ.

في المواي تاي، أحرزت مكسن بطولتي "المجلس العالمي للمواي تاي" (WMC) و"المجلس العالمي للملاكمة" (WBC)، اللتين يُعتبرا من أبرز البطولات في مجال المواي تاي في العالم. أما في الكيك بوكسينغ، فقد فازت بـ"بطولة الإسكا العالمية للفنون القتالية" وبطولة "غلوري".

كما حققت مكسن ألقاباً فرنسية وأوروبية وعالمية في الملاكمة الفرنسية المعروفة بـ"سافات" (savate).

2. سجلها المذهل

تمتلك مكسن سجلاً مذهلاً في مسيرتها الاحترافية في الكيك بوكسينغ والمواي تاي إذ إنها حققت 103 فوز ولم تخسر سوى في خمسة نزالات.

ومنذ أن انضمت إلى "ون"، كرّست مكسن نفسها سريعاً كواحدة من أبرز المنافسات في المنظمة، إذ حققت ثلاثة انتصارات من ثلاثة نزالات خاضتها حتى الآن.

وتطالب مكسن بفرصة لقتال بطلة العالم في الكيك بوكسينغ لوزن الذرة الأميركية جانيت تود – ويبدو أنها مسألة وقت فقط قبل أن تأخذ النجمة الجزائرية فرصتها للمنافسة على اللقب العالمي.

3. خبرتها الشاملة

منذ عام 2017، تُعتبر مكسن أبرز المقاتلات في العالم نظراً للإنجازات التي حققتها داخل الحلبة، وقد تصدّرت تصنيفات موقع "فايت ريكورد" العالمي لمقاتلات المواي تاي عن فئة وزن الذبابة، كما احتلت أول مركزين ضمن تصنيفات "كومبات بريس" لأفضل مقاتلات الكيك بوكسينغ في العالم لست سنوات متتالية.

وقد عززت مكسن مكانتها في السنوات القليلة الماضية، إذ أكملت فرض سيطرتها على المقاتلات الأخريات في رياضات متنوّعة ضمن الفنون القتالية، وهيمنت على فئات وزن مختلفة في أبرز منظمات القتال حول العالم.

وإلى جانب تألقها في الكيك بوكسينغ والمواي تاي، حققت مكسن ألقاباً في الملاكمة في فرنسا وفازت أيضاً ببطولة العالم في الملاكمة الفرنسية "سافات".

4. اجتهادها في الحلبة وخارجها

اجتهاد مكسن لا تتوقف عند إنجازاتها الكبيرة داخل الحلبة، بل إنّ المقاتلة تمتلك شهادتين جامعيتين بالأداء الرياضي ومنهجية التدريب.

الفيديوهات التي تنشرها مكسن في حساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي تحصد عدداً كبيراً من المشاهدات من المعجبين الذين يتابعون بطلة تمتلك خبرة واسعة مثقلة بالعلم في أنواع التدريب المختلفة والضرورية لإبقاء أي مقاتل في أفضل حالة جسدية وذهنية.

5. ترسانتها الهجومية المتنوعة

استطاعت مكسن أن تتغلب على أقوى الرياضيات في الفنون القتالية من خلال ترسانتها الهجومية المتنوّعة التي جعلتها تسيطر على منافساتها وتنهي النزالات لمصلحتها.

تسدّد مكسن لكمات وركلات قوية بسرعة رهيبة تصعّب من مهمة منافساتها في صدّها. كما توجّه ضربات متنوّعة بالركبة والمرفقين، ولديها القدرة على إسقاط منافساتها وإنهاء النزالات بشراسة.