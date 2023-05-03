5 أسئلة ملحّة قبل عرض بطولة "ون" التاريخي في أمريكا

بتواجد مقاتلين من الدرجة الأولى في نزالات عالية المستوى، تتوقع الجماهير حدوث إنهاءات مذهلة ومفاجآت مدوية فجر السبت 6 أيار /مايو في مركز "فيرست بنك سنتر" في كولورادو.

إليك خمسة من أكثر الأسئلة إلحاحا حول ما سيحدث في عرض ONE Fight Night 10.

1.هل يخوض جونسون نزاله الأخير؟

بعد مسيرة لامعة امتدت لسنوات طويلة، لمح ديمتريوس جونسون أحد أعظم مقاتلي فنون القتال المختلطة لوزن الذبابة، إلى امكانية اعتزاله.

وقال جونسون في تصريحات لموقع "ون" إنه سيتخذ قراره بشأن مستقبله بعد نزاله ضد البرازيلي أدريانو مورايس يوم السبت 6 مايو/ أيار.

يستعد "مايتي ماوس" لحسم أكبر نزال له ضد مورايس في المواجهة الثالثة بينهما، وبغض النظر عن الطريقة التي سينتهي بها النزال، فقد يقرر الأسطورة الأمريكية تعليق القفازات.

جونسون البالغ من العمر 36 عاما، يبحث عن الفوز بمعركة اللقب العالمي عن فئة وزن الذبابة لتعزيز إرثه. والسؤال الذي سيطرح بعد نهاية الصراع مع مورايس هل سيغادر النجم الأمريكي الحلبة وهو في القمة؟

2.هل يمكن التغلب على بطلين لا يمكن إيقافهما؟

يدافع رودتانغ جيتموانيون ومايكي موسوميشي غير المهزومين عن لقبيهما العالميين في المواي تاي ومصارعة الاخضاع عن فئة وزن الذبابة.

يمتلك "الرجل الحديدي" بطل العالم منذ فترة طويلة في الملاكمة التايلاندية، سجلا نظيفا 13-0 في المواي تاي والكيك بوكسينغ إلى جانب خمسة دفاعات ناجحة عن حزامه الذهبي.

"السترايكر" التايلاندي الخطير سيواجه المكسيكي القوي إدغار تاباريس، الذي سيبذل قصارى جهده لوضع حد للملك الذي لا يمكن إيقافه.

من جانبه، لم يتعرض الأمريكي موسوميشي حامل لقب بطولة العالم في مصارعة الإخضاع لوزن الذبابة للتهديد حتى الآن في مسيرته القصيرة في "ون".

"دارث ريغاتوني" البالغ من العمر 26 عاما نجح في الدفاع عن لقبه في مناسبتين وحافظ على سجله خاليا من الهزائم 3-0.

النجم الأمريكي، يهدف إلى الاحتفاظ بحزامه على أرض الوطن، عندما يخوض اختبارا صعبا أمام بطل العالم في الجوجيتسو، اليمني أسامة المروعي.

3.هل تحصل ستامب أم أندرسون على فرصة التنافس على اللقب العالمي؟

ستكون نتيجة مواجهة ستامب فيرتكس وأليز أندرسون في فنون القتال لوزن الذرة حاسمة في سباق التنافس على اللقب العالمي.

بصفتها المصنفة رقم واحد في الفئة، تأمل ستامب في فوز يضمن نزال عودة ضد حاملة اللقب العالمي، أنجيلا لي، التي انهزمت ضدها عام 2022.

منذ تلك الهزيمة، عملت التايلاندية بجد لرفع مستواها في فنون القتال المختلطة، وهي تبدو مستعدة لهزم أليز أندرسون في كولورادو.

على الرغم من أن أندرسون غير مصنفة حاليا، إلا أنها تمتلك قدرات قتالية رائعة خاصة في المصارعة وربما تقودها لتحقيق نصر مهم يقربها من التحدي على اللقب العالمي.

4.كيف ستبدو عودة سيج نورثكوت؟

الهزيمة بالضربة القاضية في ظهوره الأول في بطولة "ون" والغياب لأربع سنوات، ومعركة نارية محتملة جميعها عوامل ستجعل سيج نورثكوت تحت ضغط رهيب خلال عرض ONE Fight Night 10.

الأمريكي البالغ من العمر 27 عاما، وبطل العالم في الكارتيه عدة مرات يبحث أمام حشد من مواطنيه في كولورادو عن العودة من الباب الواسع ضد خصم ذاع صيته بفضل انهاءاته المذهلة.

أحمد مجتبى الملقب بـ "ولفيرين" هو أكثر ثقة من أي وقت مضى ويعتقد أنه قادر على حسم الصدام في فنون القتال للوزن الخفيف ضد "سوبر سيج". فهل سينجح الأمريكي في تسجيل عودة موفقة؟

5.هل يشكّل حجم دي ريدر عائقا بالنسبة لتاي روتولو؟

تاي روتولو يعدّ أحد أفضل المصارعين في العالم في الوزن الخفيف، لكنه سينتقل لفئة وزن أعلى بكثير من تلك التي تنافس فيها في السابق.

الظاهرة الأمريكية في الجوجيستو خاض في بطولة "ون" معارك في مصارعة الإخضاع عن فئتي الوزن الخفيف وغير مقيد (81.1 كغ) ويستعد الآن لمواجهة في الوزن المتوسط ضد العملاق رينر دي ريدر.

يبدو دي ريدر البطل الحالي في فنون القتال المختلطة عن فئة وزن المتوسط وحامل لقب الوزن الثقيل الخفيف سابقا، خصما ضخم البنية بالنسبة لروتولو. فهل سيكون حجم "الفارس الهولندي" حجرة عثرة أمام النجم الأمريكي؟.

