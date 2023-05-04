4 مفاتيح للفوز في نزال أحمد مجتبى ضد سيج نورثكوت

في المواجهة، التي ستُخاض عن فئة الوزن الخفيف في الفنون القتالية المختلطة، يبحث نورثكوت عن فرصة لتحقيق فوزه الأول في بطولة "ون" بعد هزيمته في نزاله الأولى بالضربة القاضية، في حين يأمل مجتبى بأن يحقق فوزه الثالث على التوالي والاقتراب من المنافسة على بطولة العالم عن فئة وزنه.

في التالي 4 مفاتيح للفوز في نزال مجتبى ضد نورثكوت.

1. سرعة سيج نورثكوت

يُعتبر نورثكوت من أبرز المقاتلين من ناحية قدرته في القتال بنسق سريع، إذ يستطيع أن يسدّد اللكمات والركلات بسرعة هائلة.

عندما يتقدّم نورثكوت إلى الأمام لمهاجمة منافسيه، يتقن الأمريكي استخدام ترسانته المتنوّعة لتوجيه ضربات سريعة ومفاجئة.

2. مهارات مجتبى في الإخضاع

أتت خمسة من انتصارات مجتبى العشرة في الفنون القتالية المختلطة عن طريق الإخضاع، الأمر الذي يثبت امتلاك الباكستاني لمهارات عالية في القتال الأرضي.

وكان مجتبى قد نجح في إخضاع أبراو أموريم، صاحب الحزام الأسود، في نزاله الأخير عبر حركة مثلث الخنق خلال عرض ONE 163 في تشرين الثاني/نوفمبر.

3. مهارات نورثكوت في القتال وقوفاً

يمتلك نورثكوت قدرات مميزة في القتال وقوفاً حيث يعتمد الأمريكي على مهاراته في الكاراتيه، وهو بطل عالم أكثر من مرة في الرياضة.

بالإضافة إلى ذلك، يمتاز نورثكوت بالقدرة على التحكّم في مسافته القتالية قد تحدّ من إمكانية نجاح مجتبى في إسقاطه، ويمتلك مهارات مذهلة في الكيك بوكسينغ وسجلاً لامعاً يبلغ 15-0 في الرياضة.

4. جهوزية مجتبى

سيكون مجتبى الأكثر جهوزية بين المقاتلين إذ إنّ نورثكوت لم يقاتل منذ حوالى الأربع سنوات عندما خسر من كوزمو أليكساندر بالضربة القاضية عام 2019.

كما سيدخل مجتبى متسلّحاً بثقة كبيرة متراكمة بعد أن حقق انتصارين متتاليين، على حساب راهول راجو وأبراو أموريم.

