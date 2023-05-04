4 مفاتيح للفوز النزال ثالث بين جونسون ومورايس

في الحدث الرئيسي للعرض، يخوض جونسون ومورايس النزال على بطولة العالم عن فئة وزن الذبابة في الفنون القتالية المختلطة من بطولة "ون" في أول عرض تقيمه المنظمة على الأراضي الأمريكية.

في التالي أربعة مفاتيح للفوز في نزال جونسون ضد مورايس هذا السبت.

1. سرعة جونسون في القتال

يمتلك جونسون مهارات عالية جعلته الأبرز على مر العصور (GOAT) في الفنون القتالية المختلطة، إلا أنّ أخطر أدواته هي السرعة التي يمتاز بها.

كما أنّ جونسون يستطيع الحفاظ على نسقه القتالي على مدى جولات النزال معتمداً على قدرته على التحمّل.

2. قدرة مورايس على القتال عن بُعد

من أبرز صفات مورايس طول أطرافه التي تمكّنه من القتال عن بُعد. الفارق في الطول يصبّ في مصلحة البرازيلي الذي يتفوّق في هذا المجال على نظيره الأمريكي بـ12 سم.

ويسمح هذا التفوّق لمورايس في القتال من دون الاضطرار للدخول في مسافة جونسون القتالية حيث يشكل الأمريكي خطراً حقيقياً بضرباته المباشرة.

3. ترسانة جونسون المتنوّعة

من جهته، يمتلك جونسون ترسانة هجومية متنوّعة تشمل مهارات عالية في القتال وقوفاً والقتال الأرضي.

يجبر جونسون خصومه بأن يقاتلوا بحذر، إذ يعلمون أنه قادر على إصابتهم بلكمات وركلات في القتال وجهاً إلى وجه، أو إسقاطهم وإنهائهم بحركات إخضاع أو ضربة قاضية.

4. قتال مورايس الأرضي

أظهر البرازيلي منذ انضمامه إلى بطولة "ون" قدراته المميّزة في القتال الأرضي وهو يستطيع أن ينقل القتال إلى الأرض بسرعة تفاجئ منافسيه.

فإذا تمكّن مورايس من إسقاط جونسون ومسكه من الخلف، سيصبح في موقع قوة يسمح له بالسيطرة على الأمريكي ومحاولة إخضاعه.

