4 أسباب أدت إلى فوز فابريسيو أندرادي على جون لينيكر في عرض ONE Fight Night 7

وكأنّ أربعة أشهر لم تمرّ على نزالهما الأول، أكمل الرجلان القتال من حيث انتهى في المرة الأولى عندما ألغي بسبب ضربة تحت الحزام وجهها أندرادي عن غير قصد. أشهر البرازيليان ترسانتهما من الأسلحة الهجومية المتنوّعة وتبادلا الضربات المباشرة في نزال متقارب المستوى، كان يمكنه أن ينتهي لمصلحة أي من الرجلين.

ولكن أندرادي هو الذي حسم النزال في نهاية المطاف بعدما انسحب لينيكر قبل بداية الجولة القتالية الخامسة والأخيرة، ليُتوّج المقاتل الشاب اللامع، ابن الـ25 عاماً، بالحزام الذهبي الذي لطالما قاتل من أجل إحرازه.

في التالي خمسة أسباب أدت إلى فوز أندرادي على لينيكر في الحدث الرئيسي لعرض ONE Fight Night 7.

1. تحركات أندرادي السريعة

خشيةً من قبضتي لينيكر، اعتمد أندرادي على التنقّل حول الحلبة برشاقة، مبتعداً عن منافسه الأكبر سناً.

تحرّكات أندرادي أنهكت لينيكر الذي اضطر إلى زيادة حركته، وظهر التعب على لينيكر مع بداية الجولة الثالثة، ما دفع أندرادي إلى استغلال الثغرات في دفاع بطل العالم السابق.

2. الركلات المنخفضة

اعتمد أندرادي على الركلات المنخفضة من أجل إبعاد لينيكر والحد من قدرته على تسديد لكمات مستقيمة مباشرة تصيب الوجه.

وقد استخدم أندرادي هذه الخطة لعلمه المسبق بأنّ لينيكر يشكّل خطراً على منافسيه عندما يتسنى له القتال وقوفاً وجهاً إلى وجه، حيث يتمكّن من إصابة الهدف بسهولة بقبضتيه القويتين.

كما وجّه بطل العالم الجديد ركلات الدفع، الأمر الذي أدى إلى إبطاء حركة لينيكر والتحكّم بالمسافة القتالية.

3. القدرة على التحمّل

أظهر أندرادي قدرة كبيرة على تحمّل الضربات، ولم تهزّه لكمات لينيكر المتنوّعة والتي وجّهها بشراسته المعتادة إلى وجه "وندر بوي".

قدرة أندرادي على التحمّل أحبطت لينيكر ودفتعه إلى التقدم بشراسة أكبر وتوجيه لكمات أكثر في الجولات الثالثة والرابعة، الأمر الذي أتعب لينيكر وأضعف قدرته على الدفاع عن النفس.

4. فارق الطول

استفاد أندرادي من فارق الطول الذي يصبّ في مصلحته للتحكّم بالمسافة القتالية وتوجيه ركلات ولكمات عن بُعد.

فارق الطول أجبر لينيكر على توجيه العديد من اللكمات الدائرية والعلوية والتي تركت وجهه مكشوفاً أمام أندرادي ليردّ الأخير بلكمات مستقيمة أصابت الوجه وأدّت إلى الإصابة التي أجبرت لينيكر على الانسحاب قبل بداية الجولة الخامسة.