3 معارك قد تسرق الأضواء في عرض ONE Fight Night 11

البطاقة المكدّسة بالرياضيين الموهوبين في أربع رياضات مختلفة ستجعل جماهير فنون القتال في ملعب لومبيني وعبر العالم غير قادرين على تفويت ثانية واحدة.

هناك العديد من الخيارات للاختيار من بينها، لكننا اخترنا ثلاث معارك مضمونة لترك انطباع دائم في استاد سنغافورة الداخلي.

هنا، سنختار ثلاثة نزالات يمكن أن تسرق الأضواء في 11ONE Fight Night .

1. نيكي هولزكن ضد أريان ساديكوفيتش

بعد غزوة قصيرة في صفوف الملاكمة التايلاندية، يعود النجم الهولندي نيكي هولزكن إلى رياضته الأساسية الكيك بوكسينغ ليثبت أنه لا يزال أحد أفضل في المقاتلين في هذه الرياضة في العالم.

الأسطورة الهولندية، 39 عاما، سيواجه أريان ساديكوفيتش في معركة محورية للوزن الخفيف على أمل الفوز لاستعادة بريقه بعد سقوطه الأخير بالضربة القاضية ضد سينساموت كلينمي في نزال المواي تاي.

"ذا ناتورال" مصمم على التعافي من هزيمته، لكنه لن يسلك طريقا سهلا للعودة إلى الانتصارات ضد أريان ساديكوفيتش.

برصيد 10 إنهاءات في مسيرته المهنية، بدا الألماني قويا في بطولة "ون" حتى الآن، حيث هزم منافسه السابق على اللقب العالمي مصطفى هيدا ثم أصبح أول مقاتل في المنظمة يتحدى ريجيان إيرسيل على لقب "ون" العالمي للكيك بوكسينغ في الوزن الخفيف، لكنه خسر المعركة لذلك سيكون متعطشا في نزاله المقبل لنصر يحسن به سجله الإجمالي 22-4.

2. غوتو إينوسينتي ضد رادي أوباسيتش

في فنون القتال المختلطة عن فئة الوزن الثقيل، يلتقي فنانا الضربة القاضية غوتو إينوسينتي ورادي أوباسيتش مجددا لتقديم أفضل ما لديهما في معركة عودة تنذر بحرب ضارية.

خلال عرض ONE 158 عام 2022، أنهى البرازيلي إينوسينتي النزال الأول في الجولة الأولى بالضربة القاضية وعينه على انتصار جديد يكرس به سطوته على الصربي وينسيه أيضا مرارة الهزيمة الأخيرة أمام البطل العالم رومان كريكليا.

في المقابل سيسعى أوباسيتش، 25 عاما، للانتقام بالضربة القاضية السادسة له في "ون" والسادسة عشرة في سجله الإجمالي في الكيك بوكسينغ والمواي تاي 17-6.

3. إيليا فرايمانوف ضد شينيشاجتجا زولتسيتسيج

يتطلع النجم الروسي الصاعد إيليا فرايمانوف لعرض مهاراته من جديد على المسرح العالمي لبطولة "ون" عندما يواجه المنغولي شينيشاجتجا زولتسيتسيج في نزال بقواعد الفنون القتالية المختلطة عن فئة وزن الريشة.

فرايمانوف المصنف ثالثا، سجل فوزا بارزا في أول ظهور له في البطولة، متغلبا على بطل "ون" العالمي الأول في فئتَين، والمصنف الرابع في فئة وزن الريشة بالفنون القتالية المختلطة، مارتن نغوين، بضربة قاضية تقنية مبهرة في الجولة الأولى.

من جهته، يبدو المنغولي الخطير بضرباته القاضية مستعد لاستئناف مسيرته المتوقفة في بطولة "ون" منذ خسارته الوحيدة أمام يوشيكي ناكاهارا عام 2021.

حقق زولتسيتسيج القوي أربعة انتصارات منها 3 بالضربات القاضية وواحد بقرار الإجماع، مما ينذر بمواجهة غاضبة ضد خصم روسي لديه 9 إنهاءات في مسيرته المهنية.