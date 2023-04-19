3 معارك قد تسرق الأضواء في عرض ONE Fight Night 9

من المنتظر أن تجلب جميع النزالات الأخرى الحماس لجمهور الفنون القتالية عبر العالم، لكن توجد ثلاث معارك مضمونة لترك انطباع جيد في ملعب لومبيني الشهير للملاكمة.

نلقي نظرة على هذه النزالات الثلاثة التي قد تسرق الأضواء في العرض المثير بالعاصمة التايلانادية بانكوك.



1. خليل أمير ضدّ موريس أبيفي



في مواجهة يمكن أن تقرّب الفائز خطوة إضافية للمنافسة على ذهبية فنون القتال المختلطة لفئة الوزن الخفيف، يتوقع حربا طاحنة بين النجمين غير المهزومين خليل أمير وموريس أبيفي.

النجم التركي، لفت إليه أنظار مقاتلي الفئة بعد فوزه الساحق بالضربة القاضية على المنافس السابق على اللقب العالمي تيموفي ناستيوخين.



اللاعب البالغ من العمر 28 عاما مدّد رقمه القياسي إلى 8-0، وحافظ على معدل إنهائه بنسبة 100 % (سبع ضربات قاضية وإخضاع وحيد)، لينجح في انتزاع المركز الرابع في فئة مكدسة بالنجوم.



وعلى الجانب الآخر، سيحاول النجم السويسري أبيفي، تقديم نفسه بشكل جميل في معركته الأولى في "ون". المقاتل البالغ من العمر 23 عاما يحمل أيضا سجلا نظيفا 6-0 ومعدل إنهاء مثالي يتضمن ثلاث ضربات قاضية وثلاثة إخضاعات.



في هذا النزال الملتهب، يتطلع كل مقاتل إلى إثبات نفسه على أنه منافس حقيقي في قسم فنون القتال المختلطة للوزن الخفيف الغني بالمواهب.



2. سايمابيتك فيرتكس ضدّ فيليبي لوبو



يبحث كل من سايمابيتك فيرتكس وفيليبي لوبو عن انتصار جديد يقربهما خطوة للمنافسة على لقب بطولة العالم في المواي تاي لوزن الديك الذي يهمين عليه حاليا الأسطورة التايلاندية نونغو هاما.



سيواجه النجم التايلاندي بقوته المدوية في اليدين والساقين، اختبارا خطيرا ضد النجم البرازيلي لوبو، الذي يتمتع بعدوانية لا هوادة فيها ولديه قدرات قتالية هائلة.



3. مينغ بو ضد دايان كاردوسو



سيكون لدى الصينية مينغ بو والبرازيلية ديان كاردوسو شيء لإثباته في مواجهتهما الحماسية في الفنون القتالية المختلطة لوزن القشّة.



مينغ، 27 عاما، تعتبر المقاتلة الأكثر رعبا في فئتها كونها سجلت ثلاث ضربات قاضية منها واحدة في الجولة الأولى خلال ظهورها الأخير أمام الفلبينية جينيلين أولسيم.



على الجانب الآخر، تتطلع كاردوسو القادمة من غابات الأمازون البرازيلية للبناء على انتصارها الإفتتاحي الوحيد في "ون" ضد النجمة اليابانية أياكا ميورا المنافسة السابقة على لقب بطولة العالم.



"داي مونستر" البالغة من العمر 26 عاما تبحث عن فوز أخر يضعها في مكانة أفضل في سباق التحدي على الحزام الذهبي لفئة وزن القشة.



