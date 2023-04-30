3 عوامل قد تقود تاي روتولو لإخضاع دي ريدر

المواجهة المثيرة في مصارعة الإخضاع تقام يوم السبت 6 أيار/ مايو ضمن العرض التاريخي لمنظمة "ون" على أرض الولايات المتحدة الأمريكية.

إليك 3 عوامل قد تساعد النجم الأمريكي على تجاوز منافسه الأكبر منه حجما في عرض .ONE Fight Night 10

1. خبرته ضد المنافسين الأكبر حجما

عندما يدخل حلبة "فيرست بنك سنتر" في كولورادو، سيقف روتولو مصارع الوزن الخفيف أمام مقاتل يتفوق عليه من حيث البنية الجسدية.

يبلغ وزن الأمريكي 81.3 كغ وطوله 178 سنتيمتراً، بينما يبلغ طول "الفارس الهولندي" 193 سنتيمترات، ويصل وزنه لـ 98.5 كغ.

مع ذلك، يؤمن روتولو بقدرته على فرض مهاراته في الجوجيتسو ضد أكبر المنافسين وعلّق في تصريح سابق على مواجهته للهولندي: "رينير دي ريدر يقول إنه قادر على إخضاع أي مقاتل في العالم. بالتأكيد أرغب باختباره. هو أطول مني، ولكنني أعتقد أنني قادر على إخضاعه".

ليست المرّة الأولى التي يخوض فيها روتولو صراعاً ضد خصوم أكبر منه حجما، حيث سبق له السيطرة عدة مرات على بطل العالم للوزن الثقيل في الجوجيستو البرازيلية، الفيليبي بينا، مما يثبت أن لديه المهارات والإصرار للتغلب على أحد أفضل المنافسين على هذا الكوكب.

أمال روتولو البالغ من العمر 20 عاما، ربما تصطدم بامكانيات دي ريدر الجيدة في القتال الأرضي، ففي السنوات الأخيرة حقق الهولندي 11 فوزاً عن طريق الإخضاع من أصل 16 فوزاً خلال مسيرته.

2. نهجه العدواني

مثل شقيقه التوأم، بطل "ون" العالمي في مصارعة الإخضاع للوزن الخفيف كايد روتولو، يشتهر تاي بنهجه العدواني للغاية طيلة النزال المكون من جولة واحدة مدتها 10 دقائق.

روتولو، حامل الحزام الأسود في الجوجيتسو والفائز بالميدالية الذهبية في بطولة نادي أبوظبي العالمية للقتال (ADCC)، خاض نزالين في بطولة "ون" وفاز بهما على حساب ملك فنون القتال المختلطة السابق لوزن الريشة، الروسي مارات غافوروف، ونجم الجوجيستو البرازيلية منذ فترة طويلة، الأمريكي غاري تونون.

منذ جرس انطلاق النزال سيبحث تاي على ثغرات لإخضاع منافسه وتحقيق انتصار ثالث على التوالي يفتح أمامه أبواب الحصول على فرصة المنافسة على اللقب العالمي في فئته.

3. إيقاعه السريع

بالإضافة إلى ذكائه وفطنته من الصنف الأول، يمتلك روتولو قدرات بدنية رهيبة، وسرعة كبيرة على شن الهجوم وأيضا على الافلات من قبضة الخصم وهي سمات سيعتمد عليها لمباغتة خصمه الهولندي الضخم.

حتى لو وجد نفسه في وضع دفاعي صعب تحت خصمه الكبير، فمن غير المرجح أن يتعب أو يستسلم ممثل فريق Atos الذي يصغر دي ريدر بـ 12 عاما، بل سيعمل على رفع الوتيرة على أمل الاستفادة من أخطاء قد يرتكبها الهولندي بمجرد أن ينال منه التعب.

صراع دي ريدر ضد روتولو يأتي ضمن مواجهات مشتعلة أخرى في العرض التاريخي ومن أبرزها ديميتريوس جونسون ضد أدريانو مورايس على بطولة العالم لوزن الذبابة، وسيج نورثكوت ضد أحمد مجتبى وستامب فيرتكس ضد أليز أندرسون ورودتانغ جيتموانيون ضد إدغار تاباريس.

عرض ONE Fight Night 10 سينطلق يوم السبت على الساعة 4:00 فجراً بتوقيت مكة المكرمة ويُبثّ مباشرةً عبر قنوات "beIN SPORTS".