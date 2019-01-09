صوت لمعلقك المفضل لشهر سبتمبر

سيتم الإعلان عن أفضل معلق لشهر سبتمبر خلال برنامج ألو beIN يوم الجمعة المقبل الموافق لـ 11 أكتوبر.

الفائز من كل شهر سيتأهل إلى النهائي الكبير في نهاية الموسم حيث سيتم التصويت مجدداً على ثمانية معلقين المتأهلين للنهائي، وسيحضر المعلق الفائز في النهائي إلى الدوحة للتعليق على المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا 2019/2020 برفقة كبار معلقينا.

كيف تشارك ؟

إختر هدف سبق وشاهدته على beIN SPORTS. إفتح تطبيق إنستغرام، ومن خلاله سجل الفيديو الذي يتضمن تعليقك على الهدف الذي سبق واخترته. حمل الفيديو مرفقا بوسم #Allo_beIN إحرص على الكتابة في خانة التعليق، ما هو الهدف الذي علقت عليه، مثلا، "الهدف الثاني لمانشستر يونايتد ضد سوانزي سيتي". يمكنكم مشاهدة أفضل المشاركات منتصف ليل الجمعة – السبت بتوقيت مكة المكرمة خلال حلقة #Allo_beIN على 1HD.

نظام المسابقة: