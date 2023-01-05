10 نزالات نتمنى مشاهدتها في بطولة "ون" في عام 2023

وقد نجح بعض أبطال العالم بالحفاظ على سجلّهم الذهبي، بينما تنازل آخرون عن عرشهم لمنافسين جدد برزوا على الساحة، فيما قدم بعض المقاتلين أنفسهم كنجوم صاعدين.

وينتظر جمهور الفنون القتالية عروضاً مثيرة من "ون" في العام 2023 تشعلها قيمة المقاتلين ورغتبهم الدائمة في التحدي والفوز بالمعارك والألقاب في أكبر منظمة للفنون القتالية في العالم.

في التالي 10 نزالات نودّ أن نشاهدها هذا العام في بطولة "ون".

1. شامل غسانوف ضد تانغ كاي

يتطلع المقاتل الروسي غير المهزوم شامل غسانوف في العام الجديد إلى المنافسة على بطولة العالم في الفنون القتالية المختلطة لوزن الريشة.

حالياً، يحمل الصيني تان كاي الحزام، منذ فوزه الكاسح على حامل اللقب السابق الفيتنامي الأمريكي، تان لي في آب/ أغسطس 2022.

الجميع يتمنى مشاهدة المعركة المثيرة بين الروسي المصنف خامساً حالياً في فئته، وصاحب السجل الإجمالي الخالي من الهزائم (13-0)، وبين كاي الذي دخل التاريخ كأول مقاتل صيني يتوج بلقب العالم في الفنون القتالية المختلطة.

2. شينغيز ألازوف ضد مارات غريغوريان

منذ سنوات، ينتظر جمهور الفنون القتالية نزالاً مشتعلاً بين المصنفين الأول والثاني عن فئة الكيك بوكسينغ لوزن الريشة، شينغيز ألازوف ومارات غريغوريان.

المقاتلان التقيا مرة واحدة عام 2013 ولكن النزال ألغي بسبب ضربة غير مقصودة تحت الحزام. وكان من المفترض أن يتواجهان مرة أخرى في كانون الثاني/يناير في نصف نهائي الجائزة العالمية الكبرى في اليك بوكسينغ لوزن الريشة، قبل أن يتم إلغاء النزال.

في المعركة المُحتملة، سيظهر المقاتلان مهاراتهما المتنوّعة، حيث سيسعى كل منهما إلى إثبات أنه جدير بالحصول على فرصة لمنافسة البطل سوبربون سينغا ماوين على اللقب العالمي.

3. أناتولي ماليخين ضد أرجان بولار

بعد عام مليء بالتشويق، يتطلّع الروسي أناتولي ماليخين لانتزاع لقب جديد في عام 2023 كي يبقى متربعاً على قمة الفنون القتالية.

من المحتمل أن يواجه ماليخين في قتاله المقبل بطل "ون" العالمي عن فئة الوزن الثقيل الهندي أرجان بولار في نزال شرس لتوحيد اللقب العالمي للفئة.

المعركة الضخمة المتوقعة بين العملاقين، ستشكل بلا منازع الحدث الأبرز بالنسبة لجمهور الفنون القتالية حول العالم نظراً لقيمة الرهان وسجلّ البطلين المثالي في الفنون القتالية المختلطة.

بولار لم يدافع عن لقبه، الذي أحرزه في نيسان/أبريل 2021، لعدة أشهر، لكنه سيحاول تأكيد أحقيته بالحزام الذهبي في معركته الملحمية المنتظرة.

ماليخين، الذي أصبح بطلاً عن فئتين (الثقيل والخفيف الثقيل)، يتطلع للحفاظ على نظافة سجله (0-12).

فمنذ انضمامه إلى بطولة "ون" في عام 2021، حقق البطل الروسي الملقب بـ "سلادكي" أربعة انتصارات متتالية كان أخرها ضد الهولندي رينر دي ريدر البطل السابق في الوزن الثقيل الخفيف.

4. خيرت أحمدوف ضد ديميتريوس جونسون

المواجهة المحتملة بين أسطورة الفنون القتالية ديميتريوس جونسون وخيرت أحمدوف تحمل طابعا ثأريأ بالنسبة للمصارع الكازاخستاني.

ففي عام 2017، فقد أحمدوف لقب وزن الذبابة في الفنون القتالية المختلطة لمصلحة حامل اللقب الحالي، جونسون. رغم تلك الخيبة، لم يفقد أحمدوف حماسه في بطولة "ون"، وحقق انتصارات متتالية جعلته يتبوأ المركز الثاني في تصنيفات فئة وزنه، الأمر الذي يمنحه أحقية المنافسة على اللقب العالمي.

إذا التقى أحمدوف وجونسون داخل الحلبة مجدداً، فإنّ المعركة ستكون شيّقة لأبعد حدود بين مقاتلين شرسين يتميزان بسجل مليء بالانتصارات المبهرة.

5. خليل أمير ضد داغي أرسلانالييف

يتوقع أن يتواجه المقاتلين التركييّن المصنف رابعا، أمير خليل، وداغي أرسلانالييف المصنّف ثانياً في معركة فئة الوزن الخفيف للفنون القتالية المختلطة.

رغبة كلا الرجلين في أن يصبح أحدهما أول رياضي من الشرق الأوسط يفوز بلقب "ون" العالمي"، من شأنه أن يقدم للجماهير نزالا ناريا.

بالنسبة لأمير خليل، قد يشكل الفوز بالمعركة خطوة أخرى مهمة للاقتراب من المنافسة على الحزام الذهبي.

من جانبه، يقف أرسلانالييف، المصنف الثاني ضمن فئة وزنه، على أعتاب المنافسة على الحزام، بعد أن حقق خمسة انتصارات وهزيمة في نزالاته الستة الأخيرة.

وكان التركي قد تغلب بضربة قاضية تقنية في الجولة الثالثة على المنافس السابق على بطولة العالم للوزن الخفيف، تيموفي ناستيوخين، في ديسمبر/كانون الأوّل عام 2021.

بمهاراته المميزة في الإخضاع وقدرته أيضاً على القتال وقوفاً على قدميه، سيكون أرسلانالييف جاهزاً لمنافسة أمير وتقديم نزالٍ سيذهل الجمهور.

6. صراع "وزن القشة" بين العسيري ودي بيلا

يتمنى المشجعون مشاهدة نزال بين بطل العالم للكيك بوكسينغ لوزن القشة، جوناثان دي بيلا، ويوسف العسيري بطل العالم للملاكمة التايلاندية في الفئة ذاتها.

التنافس بين البطلين الموهوبين في "ون" سيجعل النزال مفتوحاً على كل الاحتمالات.

النجم الإيطالي الكندي دي بيلا فاز بالحزام الذهبي، بعد أن هزم الصيني زهانغ بيميان بإجماع الحكّام ليحافظ بالتالي على سجله النظيف (11-0) في مسيرته الاحترافية في الكيك بوكسينغ.

وكان العسيري، الذي أحرز لقبه في أيار/مايو الماضي، قد تعرض لخسارة بإجماع الحكام ضد بطل العالم في المواي تاي لوزن الذبابة رودتانغ جيتمانيون في محاولته الأولى للحصول على لقب عالمي ثانٍ في المواي تاي.

وربما تشكل المواجهة المتوقعة ضد دي بيلا، فرصة ثانية للعسيري الذي لا يستسلم أبداً، للتتويج بحزام ذهبي أخر.

7. أمير علي أكبري ضد ماركوس ألميدا

مواجهة أخرى من العيار الثقيل ينتظرها عشاق فنون القتال خلال منافسات بطولة "ون" لهذا العام: الإيراني أمير علي أكبري في مواجهة البرازيلي ماركوس ألميدا "بوشيشا" في فئة الوزن الثقيل.

عوامل عدة تجعل القتال المحتمل بين المحاربين شرس ومثير للاهتمام. "بوشيشا"، بمستواه العالمي في القتال على الأرض، سيتحدى علي أكبري بمهاراته العالية في المصارعة اليونانية-الرومانية.

بالإضافة إلى ذلك، قد يحدد هذا النزال بين العملاق الإيراني وألميدا بطل العالم لـ17 مرّة في الجو جيتسو البرازيلي، المنافس المقبل على لقب بطولة العالم للوزن الثقيل.

8. مراد رامازانوف ضد روبرتو سولديتش

بعد إلغاء نزالهما خلال عرض ONE Fight Night 5 بسبب ضربة تحت الحزام، قد تتجدد مواجهة الوافد الجديد روبرتو سولديتش والمقاتل غير المهزوم مراد رامازانوف.

يأمل رامازانوف في مواصلة السير دون هزيمة (3-0) منذ إنضمامه لـ "ون" عام 2020، لكن رغبته تلك قد تصطدم خلال النزال المتوقع بطموحات المقاتل الكرواتي، الذي يمني النفس بانطلاقة مثالية تحت راية بطولة "ون".

9. كريستاين لي ضد ساجد إغزخاماييف

يخطط كريستيان لي بطل فئتي الخفيف والوسط في الفنون القتالية المختلطة، للدفاع عن كلا الحزامين في عام 2023 لكن قد يواجه منافساً خطيراً للغاية في الوزن الخفيف.

هذا المنافس المحتمل قد يكون الروسي ساجد إزاغاخماييف، الذي دمر بطل العالم السابق للوزن الخفيف الياباني شينيا أيوكي في غضون 90 ثانية في ONE 163، مما رفع سجله النظيف في "ون" إلى 3-0 وحصل على المركز الثالث في تصنيف الفئة.

إيزاغاخمايف، المُلقَب "المدمرة الداغستانية"، يُعتبر أخطر مقاتل في المنظمة بدون حزام حول خصره. ونظراً لسجله الخالي من الهزائم في "ون"، يبدو أنّ الروسي متجه إلى لقب العالم، وقد يجرف في طريقه ملك الوزن الخفيف ووزن الوسط كريستيان لي.

بمعدل إنهاء يبلغ 94% وبلقبين عالميين، يعد السنغافوري الأمريكي حاليا أحد أفضل نجوم الفنون القتالية المختلطة، ولا شك أن الصدام المتوقع بينه وبين إيزاغاخمايف سيكون مذهلا للغاية.

10. أنيسة مكسن تتحدى جانيت تود

في تصريحات صحفية سابقة، عبرت البطلة الجزائرية الفرنسية أنيسة مكسن عن رغبتها في مواجهة الأمريكية جانيت تود حاملة لقب الكيك بوكسينغ في بطولة "ون" لوزن الذرة على لقب الأخيرة.

المواجهة المتوقعة بين مكسن وتود قد تكون فرصة سانحة لمكسن، التي تُعتبر أيقونة في عالم الكيك بوكسينغ، للظفر بأحد الأحزمة الذهبية في بطولة "ون" حيث حققت ثلاثة انتصارات من مجموع 3 نزالات حتى الآن.

من جانبها، لم تدافع البطلة الأمريكية تود عن لقبها في الكيك بوكسينغ منذ أن انتزعته من ستامب فيرتكس في شباط/ فبراير 2020.