يُعرض الساعة 3:30 بعد ظهر الجمعة... هذه بطاقة عرض ONE Friday Fights 7

و ONE Friday Fights هي سلسلة عروض أسبوعية تقيمها بطولة "ون" في ملعب "لومبيني" الأيقوني بالعاصمة التايلاندية بانكوك كل يوم جمعة بدايةً الساعة 3:30 بعد الظهر.

تتضمّن النسخة السابعة ONE Friday Fights 7 تسعة نزالات في المواي تاي (الملاكمة التايلاندية) وثلاثة نزالات في الفنون القتالية المختلطة.

في الحدث الرئيسي، يتواجه المقاتلان ثيراديت شور هاباياك ورامبوليك شور أجالوبون، في نزال عن فئة وزن غير مقيّد (64.86 كغ). التايلانديان، اللذان يخوضان نزالهما الأول في بطولة "ون"، يتطلعان إلى إثبات قيمتهما أمام جمهور أكبر منظمة للفنون القتالية في العالم.

كما تتضمّن البطاقة مواجهة بين شالامخاو بك.ساينشاي، يمتلك سجلاً من أكثر من 120 انتصاراً، والشاب كونغشاي شانايدونموانغ، البالغ من العمر 20 عاماً، في نزال مواي تاي عن فئة وزن القشة.

بالإضافة إلى ذلك، يخوض بطل دوري "رود تو ون" (Road to ONE) بنسخته التيالاندية، النجم التايلاندي الصاعد، يودفوبا تور يوثا نزالاً ضد الروسي إلياس موساييف، الذي سجّل في ONE Friday Fights 3 ضربة قاضية رائعة أهدته الفوز على حساب بانريت لوكجاومايسايواري.

ويشهد ملعب "لومبيني" للملاكمة أيضاً ثلاثة نزالات في الفنون القتالية المختلطة. يواجه الأميركي لورانس فيليبس خصمه بن باركر في نزال عن فئة الوزن الثقيل في حين يتطلع الإيراني آرش مرداني أن يحقق انتصاره الثاني على التوالي في بطولة "ون"عندما يتواجه مع الروسي مامورجون حميدوف في نزال عن فئة وزن المتوسط. كما تواجه المقاتلة الكورية الجنوبية سو يول كيم سوريس مانفريدي في نزال عن فئة وزن الذرة للسيدات.

في التالي البطاقة الكاملة لعرض ONE Friday Fights 7.

• رامبوليك شور أجالوبون ضد ثيراديت شور هاباياك (مواي تاي – وزن غير مقيّد: 64.86 كغ)

• ريتيديت كياتسونغريت ضد ريتناكا أور بور جور ناخونبانوم (مواي تاي – وزن غير مقيّد: 53.52 كغ)

• كونغشاي شانايدونموانغ ضد شالامخاو بك.ساينشاي (مواي تاي – وزن القشة)

• ساغاينغارم جيتموانيون ضد بيتبانراي سينغا ماوين (مواي تاي – وزن غير مقيّد: 51.25 كغ)

• كوانجاي سور تاوانرونغ ضد يولاي ألفيس (مواي تاي – وزن القشة)

• ريتيديت سور سوماي ضد سامينغدام شور أجالابون (مواي تاي – وزن غير مقيّد: 59.87 كغ)

• يودفوبا تور يوثا ضد إلياس موساييف (مواي تاي – وزن الديك)

• لورانس فيليبس ضد بن باركر (فنون قتالية مختلطة – الوزن الثقيل)

• آرش مرداني ضد مامورجون حميدوف (فنون قتالية مختلطة – الوزن المتوسط)

• ليزا بريرلي ضد رونغنابا بور موانغبيتك (مواي تاي – وزن غير مقيّد: 49.89 كغ)

• سول يول كيم ضد سوريس مانفريدي (فنون قتالية مختلطة – وزن الذرة)

• شاخريور جوراييف ضد سامينغدام لوكسوان (مواي تاي – وزن الذبابة)