يوسف العسيري يتوقع نتيجة نزاله ضد رودتانغ جيتمانيون

وكان العسيري قد حصد لقبه في أيار/مايو الماضي عندما هزم براجانشاي ساينشاي في عرض ONE 157.

البطل المغربي، المُلقّب بـ"الإعصار"، سيواجه بطل المواي تاي لوزن الذبابة رودتانغ جيتمانيون على لقب الأخير في ملعب سنغافورة الداخلي خلال عرض ONE Fight Night 4.

سيناريوهات يوسف العسيري ضد رودتانغ

تتزاحم السيناريوهات في ذهن المقاتل المغربي، البالغ من العمر 31 عاماً، قبل نذاله الحاسم ضد رودتانغ حيث يهدف لانتزاع الحزام الذهبي في وزن الذبابة.

يؤمن العسيري بقدرته على تحقيق النصر وهو يؤكد استعداده لجميع الاحتمالات في النزال.

ويقول العسيري: "في ذهني العديد من السيناريوهات... من الصعب جداَ شرحها أحاول التركيز على السيناريو الجيّد، السيناريو الأسهل".

سيوظف العسيري كل مهاراته في المواي تاي والكيك بوكسينغ بهدف الفوز بحزامه الثاني في "ون"، ويقول: "أريد الفوز بهذا الحزام، لأنه تحدٍّ شخصي، وسأكون فخورا بذلك".

استعدادات يوسف العسيري لمواجهة رودتانغ

العسيري يتدرب دون انقطاع استعداداً لمواجهة "الرجل الحديدي"، رودتانغ، في الصراع المرتقب على الحزام الذهبي.

وقال صاحب السجلّ (43 فوزاً و12 هزيمة): "أتدرب يومياً بشكل مكثّف وجدّي تحضيراً لهذه المعركة التقنية".

ويعتبر العسيري أنّ العمل مع فريق جيّد مثل فريقه "كيك أند بونش ميلانو" أمر محفز للغاية وله تأثير إيجابي خاصة في الجانب الذهني. كاشفاً: "أنظر حولي، لدي فريق رائع يعمل من أجلي. أنا جاهز لأتحدى رودتانغ".

العسيري: الحذر واجب ونقطة ضعف رودتانغ

يرفض العسيري الكشف عن خطته القتالية ضد المقاتل التايلاندي رودتانغ، بقوله "لا أريد أن أتحدث كثيراً عنه".

لكن العسيري أكد على وجوب الحذر طيلة النزال، مشيراً إلى ضرورة تجنب الدخول المتكرّر في اشتباكات مرتجلة مع "الرجل الحديدي".

رغم أن العسيري لا يريد أن يتحدث كثيراً عن خصمه، إلا أنه من الواضح أنّ المغربي درس نقاط ضعف حامل اللقب العالمي في وزن الذبابة بشكل جيد.

ووصف العسيري أسلوب رودتانغ القتالي بقوله: "في السابق كان رودتانغ هجوميا أكثر، لكنه الآن بات أكثر قوة من الناحية الفنية".

وكشف العسيري عن إحدى نقاط ضعف خصمه في تصريحه: "خطة اللعب المقبلة تكمن في إثارة غضب رودتانغ وجعله يتقدم نحوي".

يأمل العسيري بأن يحقق لقب المواي تاي لوزن الذبابة على حساب رودتانغ في عرض ONE Fight Night 4. فهل سينجح يوم 19 تشرين الثاني/نوفمبر؟