يوسف العسيري: المقاتل المغربي الذي يخالف كل التوقعات

ويواجه المغربي بطل العالم في المواي تاي لوزن القشة نظيره التايلاندي رودتانغ جيتموانيون، بطل العالم في المواي تاي لوزن الذبابة، في نزال على لقب الأخير في عرض ONE Fight Night 4.

العسيري، المُلقب بـ"الإعصار"، يعلم بأن مهمته ستكون معقدة، إذ إنّ الترشيحات تصبّ لمصلحة المقاتل التايلاندي لأسباب عديدة.

يمتلك رودتانغ، 25 عاماً، سجلاً خالياً من الهزائم في المواي تاي في بطولة "ون".

كما يُعد التايلاندي، الذي لُقب بـ"الرجل الحديدي" لقوة لكماته وقدرته العالية على تحمّل الضربات، أحد أقوى مقاتلي المواي تاي وأشرسهم في الهجوم في العالم.

لكن، إذا كان هناك شخص واحد قادر على تحدي العقبات، فهو العسيري، الذي استطاع خلال مسيرته تحدي التغلب على التوقعات، مرةً تلو الأخرى.

فتصنيف العسيري خارج حسابات الفوز يعطيه دفعاً على ما يبدو ويزيل عنه الضغوطات، كما يظهر سجّله في السنتين الماضيتين حينما عاد اكتشاف ذاته وبدأ سلسلة من الانتصارات التي خالفت كل التوقعات.

توقّعات فوز ساينشاي أسقطها العسيري بالضربة القاضية

في مايو/أيار الماضي، لم يكن أحد يتخّيل أن مقاتلاً بدأ مسيرته في بطولة "ون" بأربع هزائم متتالية، سينجح في إجبار أحد أكثر مقاتلي المواي تاي شهرة في العالم على الاستسلام.

قبل المعركة الشرسة، كانت كل الترشيحات تصبّ في مصلحة النجم التايلاندي براجانشاي ساينشاي، بطل العالم في وزن الذبابة حينها. أما العسيري، فكان جمهور الفنون القتالية يعتبر فوزه بالنزال ضرباً من الخيال.

العسيري، صاحب الـ 20 ضربة قاضية والقاضية التقنية في مسيرته الإحترافية، كان قبل نزاله مع ساينشاي على يقين أنه سيحوّل ذلك الخيال إلى حقيقة ملموسة، ويدحض بالتالي تلك التوقعات.

في الجولة الثالثة، أنهى العسيري المعركة بالضربة القاضية التقنية، ومنتزعاً منه لقب فئة وزن القشة في المواي تاي.

هل ينجح في ترويض"الرجل الحديدي"؟

نجح العسيري، 31 عاماً، بأن يرسم نهاية عهد ساينشاي كبطل عالم في المواي تاي لوزن الريشة.

ويمكن القول إنّ العسيري هو رجل المهمات المستحيلة في الحلبة وخارجها، إذ إنه واجه عقبات كبرى، لكنه تغلب عليها على طريقه لبناء مسيرته الاحترافية اللامعة.

العسيري، الذي تحطّم حلمه الأول بأن يصبح لاعب كرة قدم محترف حينما رفض أحد الأندية الإيطالية ضمه لأن بنيته الجسدية كانت ضعيفة، عاد وهاجر إلى إنجلترا لمساعدة عائلته مادياً، ولم يستسلم للظروف، بل واجهها بشجاعة، وبقي يلاحق شغفه في المواي تاي حتى أصبح بطلاً للعالم.

بعد تعرضه لأربع خسارات متتالية في "ون"، عاد المغربي من بعيد ليفوز على الأسترالي روكي أوغدن والياباني أساهي شيناغاوا، قبل أن يضرب كل التوقعات عرض الحائط ويفوز بلقب على براجنشاي.

هذا السبت، يخطو العسيري داخل حلبة ملعب سنغافورة الداخلي ليضع ترسانته الهجومية وأسلوبه القتالي المعتمد على خفة الحركة والرشاقة في خدمة حلم تحقيق لقب المواي تاي عن فئتين مختلفتين في الوقت نفسه.

فهل سيكرر البطل المغربي نجاحاته عندما تصب التوقعات ضده؟