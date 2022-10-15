ويليامز يتوقع "معركة دموية" مع الفلبيني ميادو

النزال المنتظر هو الحدث الرئيسي في عرض ONE Fight Night 3 الذي سيُقام يوم السبت 22 أكتوبر/تشرين الأول الذي سيتابعه الملايين من مختلف أنحاء العالم.

ويسعى المقاتلان إلى تحسين مركزيهما في ترتيب هذه الفئة.

ويليامز تقدم مؤخراً في الترتيبات على ميادو ليحتلّ المركز الخامس، ويطمح بأن يعززّ مركزه، في حين يرغب الفلبيني في تحسين مرتبته كي لا يخسر حظوظه في الصراع على اللقب العالمي الذي هو بحوزة مواطنه جوشوا باسيو.

ويليامز: الفوز في النزال أمر محوري

يعتبر دانيال ويليامز، الحائز على لقب (WMC Muay Thai العالمي) عام 2015، أنّ الفوز في نزال السبت سيشكل لصاحبه منعطفاً أساسياً نحو المنافسة على اللقب.

وقال ويليامز: "نحن الاثنين في القارب نفسه ووضع كلينا على المحك، لذلك أتوقع أن يحدث هذا النزال ضجة كبيرة في ملعب أكسياتا أرينا الداخلي في كوالالمبور وعلى برايم فيديو أيضاً".

ويظهر ويليامز، أو "ميني تي" مثلما يُطلق عليه، ثقة كبيرة في إمكانياته، لكنه في الوقت ذاته يعي جيداً صعوبة المواجهة نظراً إلى بسالة خصمه العنيد لامتلاكه القدرة على مباغتة المقاتلين وتسديد لكمات قوية ساهمت بتحقيقه خمسة انتصارات في بطولة "ون".

ويُعدّ ميادو "الجاكوار" مهاجماً خطيراً ومصارعاً متميزاً، وقد أثبت قدراته الفائقة تلك ضد نخبة من المنافسين السابقين في وزن القشة مثل مياو لي تاو وليتو أديوانغ.

وقال وليامز عن منافسه القادم: "أحب جيريمي ميادو مقاتلا. مشاهدته في الحلبة أمر مثير، لديه بعض الانتصارات الجيدة ضد بعض المنافسين البارزين حقا. لذلك، أنا لا أستخف به على الإطلاق. إنه تحد جيد".

طموح "ميني تي" ببلوغ فئة النخبة

من المؤكد أن ويليامز يدرك هذا التهديد، لكنه يخطط للاستفادة من مزايا أسلوبه القتالي مثل سرعة الحركة وقوة الضرب من مختلف الزوايا والوضعيات، وفي هذا السياق قال: "سأشكل صعوبة لخصمي لأنه لم يقاتل أبداً شخصاً حركياً مثلي. كما أنه ثقيل بعض الشيء، ويتحرك في خط مستقيم، ويمكن التنبؤ بحركاته، ربما ستكون هذه نقطة ضعفه المؤثرة التي أسعى لاستغلالها بالشكل المطلوب".

ويعتقد ويليامز (29 عاماً) أنّ إنهاء النزال لمصلحته سيرفعه إلى فئة النخبة في فئة القشة، بل ربما سيسمح له بالارتقاء لمركز متقدم في حال انسحب جوشوا باسيو أو جاريد بروكس من النزال المتوقع بينهما في ديسمبر على لقب بطولة العالم لوزن.

كما يمكن للأسترالي (6 انتصارات وهزيمة واحدة في الفنون القتالية المختلطة أن يزحف نحو المراكز الأولى في حال لم يتمكن خصمه القديم رودتانغ جيتموانجنون أو جوزيف لاسيري من خوض مواجهتهما على لقب بطولة العالم للمواي تاي لوزن القشة في نوفمبر/تشرين الثاني.

- دانيال ويليامز

• العمر: 29 عاما

• الطول: 168 سنتيمترا

• الوزن: 56.5 كلغ

• الانتصارات في MMA: 6

• الهزائم في MMA: 1

• الجنسية: أسترالي- تايلاندي

- جيريمي ميادو

• العمر: 29 عاما

• الطول: 170 سنتيمترا

• الوزن: 55.4 كلغ

• الانتصارات في MMA: 11

• الهزائم في MMA: 4

• الجنسية: فلبيني