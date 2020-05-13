وفاة مصارع سومو ياباني بفيروس كورونا

وقالت إن.إتش.كيه إن المصارع، الذي نُقل إلى مستشفى في طوكيو الشهر الماضي، توفي عن عمر 28 عاماً بعد فشل متعدد في وظائف الأعضاء ليصبح أول مصارع سومو يتوفى بسبب مرض كورونا.

وعانى المصارع من ارتفاع في درجة الحرارة في 4 و5 نيسان/أبريل الماضي، لكنه واجه مشكلات في التواصل مع مكتب الهيئة الصحية العامة لأن خطوط الهاتف كانت مشغولة باستمرار، بحسب ما أشار اتحاد السومو في بيان.

وبعد رفض استقباله من مستشفيات عدة، أدخل أخيراً إلى مستشفى في طوكيو مساء الثامن من نيسان/أبريل بعد بصقه الدماء من فمه أثناء السعال.

وجاءت نتائج عدد قليل من المصارعين في الفئات الدنيا والمتدربين إيجابية، بالإضافة إلى مدير فريق سومو في اليابان.