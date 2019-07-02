وفاة لاعب البيسبول الأميركي تايلر سكاغز

ووجد اللاعب ميتا في غرفته في فندق في تكساس. ولم يعرف على الفور سبب الوفاة، وفتحت الشرطة تحقيقا بعد اكتشاف جثة سكاغز البالغ 27 عاما دون أي إشارة لعمل عدائي.

وقال اينجلز في بيان "بحزن شديد نعلن وفاة تايلر سكاغز في وقت سابق اليوم في تكساس".

تابع الفريق الذي تأجلت مباراته مع رينجرز "كان تايلر وسيبقى جزءا هاما من عائلة اينجلز. أفكارنا وصلواتنا مع زوجته كارلي وكامل عائلته خلال هذا الوقت المأساوي".

بدوره، قال مفوض رابطة الدوري روب مانفريد "أشعر بالحزن العميق لمأساة اليوم في تكساس. نقدم أعمق تعازينا لكارلي زوجة تايلر، أصدقائهما وكل عائلة اينجلز".

وجاء في بيان لشرطة "ساوثليك" انها تلقت اتصالا "من شاب فاقد للوعي من غرفة في فندق هيلتون... وصل الشرطيون ووجدوا الشاب لا يستجيب وقد توفي في المكان".

وتأتي وفاة سكاغز بعد عشر سنوات من رحيل نيك ادنهارت، رامي فريق اينجلز سابقا، بحادث سير. وخاض سكاغز منافسات الدوري لسبعة مواسم تحت الوان اريزونا دياموندباكس ولوس انجليس اينجلز.