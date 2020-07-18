وفاة المتزحلقة الأسترالية ألكسندروفسكايا عن 20 عاماً



وقال أندري خيكالو مدرب ألكسندروفسكايا لوكالة فرانس برس إنّها وقعت من الطابق السادس لأحد المباني في وسط العاصمة الروسية، فيما لم تصدر الشرطة أي بيان.



وأشارت الصحافة الروسية إلى أنّ المتزحلقة تركت رسالة كتبت فيها "ليوبليو" أي (أحب) مما يشير إلى أنها أقدمت ربما على الانتحار.



وقال خيكالو إنّ ألكسندروفسكايا غابت عن حصة تدريبية في كانون الثاني/يناير الفائت وشُخصت بعدها بداء الصرع واعتزلت الرياضة، مضيفاً أنّه حتى قبل تشخيصها بالمرض عانت من الاكتئاب.



وكشف المدرب: "حاولتُ أن أبقيها في الرياضة على مسؤوليتي الخاصة (...) لقد كانت جريئة كالسمك في البحر".



بعد أن فشلت في الانضمام إلى الفريق الروسي، حصلت على الجنسية الأسترالية وباتت شريكة لهارلي وندسور، الذي أصبح أول رياضي أسترالي من السكان الأصليين يمثل بلاده في الألعاب الأولمبية الشتوية.



فاز الثنائي بلقب بطولة العالم للناشئين عام 2017 ومنحا أستراليا أول ذهبية في الرقص على الجليد ما أهلهما إلى أولمبياد بيونغ تشانغ.



وكتب ويندسور (23 عاماً) عبر حسابه على انستاغرام إثر مصرع شريكته: "ما من كلمات لأصف ما أشعر به حالياً، أنا مدمّر وحزين في صميم القلب لرحيل كاتيا الحزين والمفاجئ".