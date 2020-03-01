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وايلدر يطلب نزالاً ثأريا من فيوري

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أفادت تقارير صحافية السبت أن الأميركي ديونتاي وايلدر فعّل بنداً تعاقدياً يطلب بموجبه نزالا ثأرياً من البريطاني تايسون فيوريس على لقب العالمي للملاكمة في فئة الوزن الثقيل.

REUTERS

وكان فيوري قد تفوق بالضربة القاضية الفنية على وايلدر في النزال الذي أقيم بينهما في مدينة لاس فيغاس الأميركية نهاية الأسبوع الماضي، بعد نحو 14 شهراً من لقاء أول بينهما انتهى بالتعادل واحتفاظ وايلدر بلقبه.

وبحسب ما نقلت شبكة "بي تي" البريطانية وموقع "ياهو سبورتس" الأميركي عن مروّجي النزال، فعّل وايلدر رسمياً بندا في عقد المواجهة الأخيرة يتيح له طلب إقامة نزال جديد، ويتوقع أن يكون في تموز/يوليو.

وفي شريط مصور بثه على مواقع التواصل الاجتماعي الجمعة، ألمح وايلدر إلى ذلك بتأكيده أنه سيعود "خلال بضعة أشهر".

أضاف "سأعود. سأنبعث من الرماد مثل طائر الفينيق وأستعيد اللقب (...)أراكم مجدداً خلال بضعة أشهر، لأن الحرب لا تزال في بدايتها".

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