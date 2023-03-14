هل يُعتبر ريجيان إيرسيل أفضل "سترايكر" في عالم الفنون القتالية؟

البطل المُلقّب بـ"ذا إمورتل" (الخالد) يحمل لقب "ون" العالمي في الكيك بوكسينغ للوزن الخفيف، إلى جانب بطولة العالم في المواي تاي عن فئة الوزن نفسها. ويمتلك سجلاً احترافياً نظيفاً في بطولة "ون" يبلغ 8-0.

يوم الجمعة 17 آذار/مارس المقبل، يطمح الهولندي بأن يرسّخ صورته النمطية كأخطر مهاجم في الوزن الخفيف عندما يدافع عن لقبه للمرة الأولى ضدّ التايلاندي سينساموت كلينمي في الحدث الرئيسي لعرض 9 .ONE Friday Night

إليك خمسة أسباب تجعل "الخالد" أخطر مهاجم في فئة الوزن الخفيف.

1. بنية جسدية مهيبة

يعتبر الهولندي السورينامي مقاتلاً طويل القامة في فئة الوزن الخفيف (189 سنتيمترات)، وتساعده أطرافه الطويلة على الفوز بالنزالات بطرق مختلفة.

في المعركة الأولى ضد سينساموت في ONE Fight Night 3، لعبت أطراف إيرسيل الطويلة دوراً فعالاً في الفوز بقرار منقسم. لقد ساعدته على تنفيذ الهجمات من مسافة بعيدة وأيضاً على صدّ أغلب هجمات التايلاندي الثقيلة.

للتحكم في النطاق مع خصمه، يستخدم الهولندي في الغالب لكمات "جاب" يسارية صلبة ثم يطلق خلفها يمينيّة مستقيمة قويّة.

بالإضافة إلى ذلك، تعدّ ركلته الأمامية المفاجئة أداة رئيسية للتحكّم في المسافة، وتساعده ركلاته المنخفضة القويّة على إحداث الضرر وتعطيل إيقاع منافسيه.

2. سلاح الركبتين المخيف

الركبتان الصلبتان هما من بين أكثر أسلحة ملك الكيك بوكسينغ دمارا، إذ يمكن لإيرسيل إلحاق الضرر بخصومه بضربة واحدة أو مجموع ضربات قاسية نحو الرأس أو الجسم.

بفضل طول أطرافه، يستطيع الهولندي الضرب بركبتيه على الرأس بسهولة من وضعية الوقوف، كما أنه لا يتردّد في اطلاق العنان لضربات الركبة الطائرة من مسافة طويلة.

3. قتال بلا هوادة

من بين معاركه الثمانية في بطولة "ون"، حقّق إيرسيل النصر بقرار إجماع أو منقسم في ستّة نزالات امتد الصراع المنهك فيها لخمس جولات كاملة.

الانتصارات الصعبة والمضنية تلك، تعكس قدرة الهولندي على القتال دون توّقف وهي حقيقة مقلقة لأي منافس.

للنجاح في القتال، يستخدم المحارب الهولندي السورينامي كل الأسلحة الممكنة من لكمات وركلات وركبتين وأيضا المرفقين (بموجب قواعد الملاكمة التايلاندية).

حتى الآن، تفوّق المقاتل البالغ من العمر 30 عاما على ثمانية مقاتلين أشدّاء مما يدلّ على نجاحه في توجيه ضعف ما تلقاه من ضربات، إلى جانب قدرته الفائقة على إنهاء المعارك تحت الضغط المكثّف.

4. ثقة عالية

إلى جانب مهاراته القتالية الفريدة في رياضتي الكيك بوكسينغ والمواي تاي، يتحلى النجم الهولندي بثقة لا يُشق لها غبار.

اليوم، يفتخر "الخالد" بانتصاراته الـ 20 المتتالية في مسيرته الإحترافية بشكل عام وبقائمته المثالية 8-0 في أكبر منظمة قتالية في العالم. بما في ذلك خمسة دفاعات عن اللقب العالمي للكيك بوكسينغ.

هذا الإيمان بالنفس جنبا إلى جنب مع شراسته يجعل من ممثّل فريق Sityodtong Amsterdam كابوساً مخيفاً لأي منافس.

عقليّة شجاعة

يعرف عن إيرسيل أنه شخصيّة مسالمة وهادئة في الحياة العادية، لكنه ينقلب على الفور عندما يحين وقت خوض المعارك.

ويقول الهولندي: "حقّا يمكنني القول أنه لدي شخص آخر بداخلي مليء بالعدوانية. يخرج عندما يبدأ القتال في الحلبة".

لقد أضاءت هذه العقلية الشجاعة والعدوانية، مسيرة إيرسيل الناجحة ورفعت من سجله الاحترافي الممتاز إلى 59-4.

ويمكن لهذا الرصيد الحافل أن يتعزز إذا ما وظّف البطل السورينامي جميع قدراته البدنية والذهنية لتجاوز خصمه التايلاندي في ملعب "لومبيني".

