هل ينجح جمال يوسوبوف في انتزاع لقب بطولة "ون" العالمي في المواي تاي لوزن الريشة؟

على ملعب "لومبيني" للملاكمة، يهدف جمال يوسوبوف خلال عرضONE Fight Night 7 لتتويج مسيرته المثالية في بطولة "ون" بلقب عالمي.

يحلم المقاتل التركي، يوم السبت 25 شباط/ فبراير، بأن يلّف الحزام الذهبي في المواي تاي عن فئة وزن الريشة حول خصره، لكن ذلك المشهد الجميل يتطلب منه أوّلا التغلّب على حامل اللقب التايلاندي تاوانشاي بك.ساينشاي.

بعد أكثر من خمسة أشهر من آخر نزال له، يبدو أنّ الفرصة قد حانت ليوسوبوف، الذي لم يُهزم لحد الآن في بطولة "ون" (3-0)، ليكرّس نفسه كمقاتل متمرّس ويؤكد أحقيته بزعامة فئة المواي تاي لوزن الريشة.

لمع اسم يوسوبوف، المُلقب بـ"الإنكشاري"، بسرعة الصاروخ في سماء "ون" بتحقيقه لثلاثة انتصارات متتالية، جعلته يرتقي في سلم ترتيب مقاتلي فئة وزن الريشة، إذ يحتل حالياً المرتبة الثانية بين منافسي الفئة، خلف سوبربون سينغا ماوين.

انتصارات جمال يوسوبوف في بطولة "ون"

في تشرين الثاني/نوفمبر 2019، عُرض على يوسوبوف مواجهة أسطورة الملاكمة التايلاندية يودسانكلاي فيرتكس في DRAGON ببكين.

ظن الجميع أنّ التركي سيرفض لكنه قبل التحدي اعتقاداً منه أن فرصة قتال نجم خاض 201 نزالاً في مسيرته الحافلة بالإنجازات لن تتكرر مرة أخرى. وأوضح بقوله: "لا يهم إن فزت أو خسرت، أردت فقط خوض هذه المعركة".

أطاح يوسوبوف بالأيقونة التايلاندية بالضربة القاضية، ليظهر قدراته الكبيرة وأحقيته في منافسة أبرز المقاتلين ضمن فئة وزنه.

واصل "الإنكشاري" عروضه النارية في "ون"، ليزيح من طريقه بقرار الإجماع كل من الفرنسي الجزائري سماي سانا في Collision Course IIوالتايلاندي جو ناتاوت في حدث ONE 159.

الانتصارات الثلاثة المتتالية، عززت رصيد يوسوبوف الاحترافي 54-9، ورفعت من شأنه بين مقاتلي النخبة ليحصل على فرصة ذهبية للتنافس على لقب بطولة العالم في المواي تاي لوزن الريشة ضد "السوبر ستار" تاوانشاي البالغ من العمر 23 عاماً.

رغم فرق السنّ الكبير بينه وبين تاوانشاي، يبدو يوسوبوف، البالغ من العمر 39 عاماً، متحمّساً للغاية لهذه المعركة القادمة التي سيفرغ فيها خبرته القتالية الواسعة وضرباته القاضية للفوز على منافس خطير قضى على عدة خصوم من النخبة.

في معاركه السابقة، أظهر يوسوبوف لياقة بدنية صلبة، ساعدته طيلة وقت النزال على التحرك بسلاسة ومن دون تعب أو كلل. التركي يجيد استخدام مهاراته في الضرب في الوقت المناسب والبقاء بعيدا عن محاولات الالتصاق والمسك.

إلى جانب ذلك، يتميز المقاتل ذو الأصول الداغستانية بخصال الملاكم المحترف. لكمات يسارية لا ترحم تنطلق من مختلف الوضعيات، وردة فعل سريعة وقراءة جيّدة لضربات منافسيه تجنّبه الخطر الداهم.

معركة يوسوبوف وتاوانشاي الضارية وبقية النزالات المثيرة في عرض ONE Fight Night 7، تُعرض يوم السبت بدايةً من الساعة الرابعة فجراً بتوقيت مكة المكرمة على "beIN SPORTS 1 PREMIUM".