هل يعتزل ديمتريوس جونسون بعد معركته ضد مواريس؟

النجم الأسطوري سيواجه غريمة أدريانو مورايس في مواجهة ثالثة ينتظر أن تثير ضجة كبيرة في حلبة مركز "فيرست بنك سنتر" بمدينة كولورادو يوم 6 أيار/مايو.

المعركة لن تكون مجرد فرصة لجونسون للتقدم في النتيجة لصالحه 1-1، بل لتقديم عرض مثير أمام عائلته والمقربين منه. ويقول المقاتل البالغ من العمر 36 عاما: "شعور رائع أن أقاتل في أمريكا بحضور أصدقائي وعائلتي".

رغم صعوبة النزال وقيمة الرهان في مسيرته الإحترافية اللامعة، لا يشعر جونسون بالتوتر أو القلق: "بالنسبة لي، لا يوجد ضغط لأنه في نهاية المعركة، وبغض النظر عما إذا فزت أو خسرت أو تعادلت، سأعود إلى المنزل وأعتني بأطفالي".

جونسون منفتح على مسألة الإعتزال

في الأيام الأخيرة، أثيرت مسألة اعتزال جونسون البالغ من العمر 36 بعد قضائه سنوات من التنافس على أعلى مستويات في فنون القتال المختلطة، والفوز بـ 13 معركة مسترسلة على اللقب العالمي.

حامل لقب وزن الذبابة لا يزال في أوجه عطائه، لكنه يعترف أنه منفتح على مسألة الاعتزال: "الموضوع اكتسب اهتماما كبيرا في الأيام الأخيرة، ما زلت أشعر بقدرتي على القتال لمدة عام أو عامين أو ثلاثة أعوام، ولكن كما تعلمون لدي عائلة أحب أطفالي وزوجتي. أحب أن أكون معهم كل الوقت".

بالنظر إلى مدى استمتاعه بقضاء وقت ممتع مع زوجته وأطفاله، يعرف "مايتي ماوس" أن المعارك تتطلب منه استعدادات تمتد لأسابيع عديدة وبالتالي يكون مجبرا على قضاء وقت أقل بكثيرمع أحبائه.

لا يزال مستقبل جونسون غير مؤكد، لكنه ربما يكون مستعدا للتحدث بصراحة أكبر بعد اتمام مهمته بنجاح في كولورادو يوم 6 أيار/ مايو.

صرح النجم الأمريكي: "أعتقد أنه بعد انتهاء هذه المعركة، سأكون أكثر شفافية بشأن سبب قولي أن هذا النزال قد يكون الأخير بالنسبة لي. لكنني أعتقد أن الكشف عن كل شيء في الوقت الحالي، ليس بالخطوة الجيدة على الاطلاق".

الأهم بالنسبة لجونسون بطل العالم 13 مرة في فنون القتال المختلطة، هو تحقيق الفوز على مورايس لتمديد سجله في بطولة "ون" إلى 6-1، والحفاظ على نجمه لامعا لأطول فترة ممكنة.

عرض ONE Fight Night 10 الذي سيبدأ الساعة 4:00 فجراً بتوقيت مكة المكرمة ويُبثّ مباشرةً عبر "beIN SPORTS"، يتضمن مجموعة من المعارك الأخرى الصاخبة منها مواجهة النجم اليمني أسامة المروعي، ممثل العرب في هذا الحدث التاريخي الصعبة على بطولة العالم في مصارعة الإخضاع لوزن الذبابة ضد حامل اللقب الأمريكي مايكي موسوميشي.

كما سيدافع بطل العالم لوزن الذبابة في المواي تاي، رودتانغ جيتموانيون عن حزامه الذهبي أمام الوافد الجديد على بطولة "ون" المكسيكي إدغار تاباريس.



