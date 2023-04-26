هل يؤدي "الملل" إلى خسارة ديميتريوس جونسون ضدّ مواريس؟

لا شكّ أنّ جونسون حامل الحزام الذهبي يرغب في الفوز على مورايس لتحقيق إنجاز اضافي في مسيرته الرياضية اللامعة الممتدة لأكثر من 15 عاماً. لكن بعض الأفكار السلبية قد تمنع أسطورة الفنون القتالية من تحقيق رغبته.

إن المواجهة الثانية على التوالي والثالثة إجمالا بين النجمين مواريس وجونسون في بطولة "ون" جعلت الملل يتسلل لعقل الأخير مما قد يؤثر سلبيا على معركته المقبلة في الحدث الرئيسي لعرض منظمة "ون" التاريخي على الأراضي الأمريكية.

رغم سعادته بالدفاع عن حزامه الذهبي في بلده وأمام مواطنيه، أبدى النجم الأمريكي قدرا من الامتعاض لمواجهة نفس الشخص لمرات عدة. وعبر عن ذلك في تصريحات لموقع "ون": "إنه نوع.. لن أسميه مملا، لكنه يصبح مملا نوعا ما لمجرد أنه نفس الشخص. أحيانا عندما تقاتل نفس الشخص فذلك يمكنه أن يوقف تطورك كمقاتل في فنون القتال المختلطة".

يعتقد جونسون، 36 عاما، أن الاستعداد والتدريب لمقارعة نفس الشخص مرارا وتكرارا لا يوفر معنى حقيقي أو تحدٍّ جديد: "بعد خسارتي أمام أدريانو في المعركة الأولى، واجهت رودتانغ وفزت عليه. حينها شعرت أن هذا التغيير أعطاني جرعة هواء نقي. إنه شيء مختلف تماما".

القتال مع الشخض ذاته عدة مرات قد يشعر النجم الأمريكي بالضجر لكنه دخول المعركة لكن البحث عن انجاز جديد وأخذ الأسبقية في النتيجة المتعادلة 1-1 ربما تعد عومل محفزة لكسر روتين في مواجهة خصم قديم جديد. "حاول أن تكون مبدعا، وأجلب بعض الأدوات الجديدة إلى القتال، يقول "مايتي ماوس".

جونسون بطل العالم 13 مرة في فنون القتال المختلطة، يبذل قصارى جهده لتمديد سجله في بطولة "ون" إلى 6-1، والحفاظ على نجمه لامعا لأطول فترة ممكنة.

يقول البطل الملقب بـ "مايتي ماوس": "أنا اسم مألوف. وهذا بسبب إبداعي في الحلبة وقتالي بلا هوادة وسعيي الدائم للفوز بالضربة القاضية. أعتقد أن نجمي قد ارتفع كثيرا".

عرض ONE Fight Night 10 الذي سيبدأ الساعة 4:00 فجراً بتوقيت مكة المكرمة ويُبثّ مباشرةً عبر "beINSPORTS"، يتضمن مجموعة من المعارك الأخرى الصاخبة منها نزال الأميركي سيج نورثكوت ضد الباكستاني أحمد مجتبى، ومواجهة بطل العالم لوزن الذبابة في المواي تاي، رودتانغ جيتموانيون مع المكسيكي إدغار تاباريس.

النجم اليمني أسامة المروعي، ممثل العرب في الحدث التاريخي سيخوض نزالاً صعبا على بطولة العالم في مصارعة الإخضاع لوزن الذبابة ضد حامل اللقب الأمريكي مايكي موسوميشي.