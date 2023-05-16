هل نشاهد رودتانغ ضد سوبرلك قريباً؟ رودتانغ يجيب

وكان من المفترض أن يتواجه البنجمان التايلانديان على بطولة العالم في الكيك بوكسينغ في الحدث الرئيسي لعرض ONE Fight Night 8 قبل إلغاء النزال بسبب إصابة رودتانغ، ليعوّض غيابه دانيال ويليامز الذي خسر النزال.

وفي حين يؤكد رودتانغ، صاحب السجلّ المثالي في المواي تاي والكيك بوكسينغ، أنه مستعد لمواجهة أي مقاتل، أقرّ بأنه يفضّل ألا يقاتل مواطنه من منطلق أن يحافظ التايلانديين على الأحزمة الذهبية.

وقال رودتانغ: "أنا مستعد لقتال أي أحد بما في ذلك سوبرلك ولكن، من وجهة نظري كتايلاندي، كون سوبرلك مقاتل مواي تاي يحمل الحزام الذهبي عن الكيك بوكسينغ وأنا أحمل الحزام الذهبي في المواي تاي، فهذا أفضل بالنسبة لتايلاند".

بعد نجاحه في الدفاع عن لقبه العالمي في المواي تاي ضد المكسيكي إدغار تاباريس فجر السبت الماضي في الحدث الرئيسي المشترك لعرض ONE Fight Night 10، عبّر رودتانغ عن رغبته في مواجهة بطل العالم عن فئة وزن الديك في المواي تاي، جوناثان هاغرتي، الذي كان قد انتزع الحزام الذهبي من أسطورة المواي تاي نونغو هام في عرض ONE Fight Night 9.

رودتانغ هزم هاغرتي في نزالين من أصل مواجهتين خاضاهما سابقاً، الأمر الذي دفع جماهير الفنون القتالية إلى مطالبة رودتانغ بمواجهة سوبرلك أو النجم الياباني الوافد الجديد تاكيرو سيغاوا – مع العلم أنّ رئيس مجلس إدارة "ون" ورئيسها التنفيذي شاتري سيتيودتونغ أكّد أنّ رودتانغ وتاكيرو سيتواجهان حتماً في المستقبل القريب.

ويمتلك رودتانغ رصيداً قتالياً نظيفاً في المواي تاي والكيك بوكسينغ بطولة "ون"، في حين حقّق 271 فوزاً خلال مسيرته الاحترافية اللامعة، وهو يبلغ من العمر 25 عاماً. ورغم صغر سنه، إلا أنّ رودتانغ يُعتبر أفضل مقاتل في المواي تاي اليوم ومن أشهر المقاتلين التايلانديين في العالم.

في تجربته القتالية الأولى على الأراضي الأمريكية، نجح رودتانغ، المُلقّب بـ"الرجل الحديدي"، بأن يهزم أشهر مقاتلي المكسيك في المواي تاي وبطل العالم في المجلس العالمي للملاكمة (WBC)، تاباريس، عن طريق الضربة القاضية في الجولة الثانية، ليمنح الجماهير الأمريكية لمحة عن موهبته وقبضتيه الحديديتين.

الجماهير الأمريكية استقبلت النجم التايلاندي العالمي استقبال الأبطال وساندته وارتفعت الصيحات داخل حلبة "فيرست بنك سنتر" إعجاباً بمهاراته القتالية الفريدة من نوعها. من جهته، تفاجأ رودتانغ بجماهيريته الكبيرة في الولايات المتحدة حيث يرغب بأن يظهر المواي تاي كنوع مميّز من أنواع الفنون القتالية.

وقال رودتانغ: "شعرت بسعادة غامرة لفرصة القتال في الولايات المتحدة وإظهار جمالية المواي تاي. أريد أن أرفعها باعتبارها فناً. تعرفون أنني أؤمن بالمواي تاي وأحب المواي تاي وأريد أن يرى العالم جمالية المواي تاي".

وكانت بطولة "ون" قد أقامت عرضها الأول على الأراضي الأمريكية، ONE Fight Night 10، فجر السبت في 6 أيار/مايو، وذلك في دنفر، كولورادو. إلى جانب انتصار رودتانغ على تاباريس في الحدث الرئيسي المشترك، دافع كل من ديميتريوس جونسون ومايكي موسوميشي عن بطولتيهما العالميتين في الفنون القتالية المختلطة ومصارعة الإخضاع بعد أن هزما أدريانو مورايس وأسامة المروعي.

