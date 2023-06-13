هكذا فاز سوبربون على تايفون أوزكان بالضربة القاضية في عرض ONE Fight Night 11 من بطولة "ون"

في نزاله الأول منذ خسارته للحزام الذهبي في الكيك بوكسينغ عن فئة وزن الريشة في كانون الثاني/يناير، أظهر سوبربون تفوّقه على نظيره التركي قبل أن يقصيه بالضربة القاضية عند 1:46 من الجولة الثانية.

أوزكان، المصنف الخامس بين منافسي فئة وزن الريشة في الكيك بوكسينغ، بدأ النزال بهدوء وحذر، موجّهاً ضربات دقيقة نحو التايلاندي. وأظهر أوزكان إمكاناته الدفاعية، إذ أبقى على تماسك دفاعه، وبقي حذراً حتى عندما تقدم إلى الأمام بهدف تسديد الضربات.

لكن التايلاندي المصنف الأول بين منافسي الفئة أظهر مهاراته الهجومية العالية، واعتمد على ركلاته المرتفعة الدقيقة التي يسددها بإتقان شديد ودقة وحدّة، كي يبعد خطورة التركي الهجومية.

وعندما تقدم التركي إلى الأمام بنية توجيه المزيد من الضربات الموجعة لسوبربون في الجولة الثانية، رصد الأخير ثغراته الدفاعية واستفاد منها لتسديد ركلة يسارية مرتفعة وقوية أسقطت أوزكان أرضاً ليعلن الحكم عن انتهاء النزال.

بهذا الفوز الذي حققه سوبربون عن طريق ضربة قاضية مذهلة، رفع التايلاندي رصيده الاحترافي الإجمالي إلى 114-35. الإنهاء المميّز منح سوبربون مكافأة أداء بقيمة 50 ألف دولار من رئيس مجلس إدارة "ون" ورئيسها التنفيذي، شاتري سيتيودتونغ.

وبعد النزال، طالب سوبربون بأن يحصل على نزال عودة ضد ألازوف، الذي انتزع منه اللقب العالمي في الكيك بوكسينغ عن فئة وزن الريشة في عرض ONE Fight Night 6.

