هكذا تغلّب ريجيان إيرسيل على دميتري منشيكوف في عرض ONE Fight Night 11

إيرسيل، البالغ من العمر 30 عاماً، نجح في الدفاع عن بطولة العالم في المواي تاي عن فئة الوزن الخفيف للمرة الثانية، ممدداً سلسلة انتصاراته النظيفة في بطولة "ون" في المواي تاي والكيك بوكسينغ إلى 10-0.

إيرسيل واجه نظيره الروسي الخطير، والذي يمتلك رصيداً احترافياً يبلغ 10-1، بهدوء وثقة عاليتين، مستفيداً من فارق الطول الذي يصبّ في مصلحته لتوجيه ضربات مباشرة وقاسية.

احتاج إيرسيل، المُلقّب بـ"ذا إيمورتل" (أي "الخالد")، إلى 46 ثانية فقط كي ينهي النزال بالضربة القاضية، حيث وجّه لكمة يسارية دائرية إلى رأس منشيكوف، أسقطت المقاتل الروسي الذي لم يستطع أن يكمل القتال بعدها.

النهاية السريعة فاجأت المشاهدين والجمهور الحاضر في ملعب "لومبيني" للملاكمة في بانكوك، تايلاند. فقد بدأ منشيكوف، البالغ من العمر 25 عاماً، الثواني الأولى بقوة، وركّز على إبعاد خطر إيرسيل عبر استهدافه بركلات منخفضة.

بهذا الفوز، رفع إيرسيل رصيده الاحترافي الإجمالي إلى 61-4، مسجلاً الضربة القاضية الـ28 في مسيرته الاحترافية. كما حصل على مكافأة أداء قدرها 50 ألف دولار من الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة “ون”، شاتري سيتيودتونغ.

منذ انضمامه إلى بطولة "ون" عام 2019، فاز ريجيان إيرسيل على جميع مقاتلي الوزن الخفيف، محققاً ثلاثة إنهاءات في عشرة نزالات خاضها. إيرسيل هو بطل العالم في رياضتين، المواي تاي والكيك بوكسينغ، عن فئة الوزن الخفيف.