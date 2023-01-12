هذا السبت في بطولة "ون"... عين المقاتل الأذربيجاني شينغيز ألازوف على بطولة العالم في الكيك بوكسينغ

فجر السبت 14 كانون الثاني/يناير، يتواجه ألازوف وسوبربون في الحدث الرئيسي لعرض ONE Fight Night 6 وهو عرض بطولة "ون" الأول في عام 2023 والذي ينطلق الساعة الرابعة فجراً بتوقيت مكة المكرمة عبر "بي إن سبورت بريميوم 1".

بعدما تم إلغاؤه مرتين في السابق، سيحصل النزال أخيراً بعدما استحق ألازوف، الذي انضم إلى بطولة "ون" في كانون الثاني/يناير من العام 2021، المنافسة على حزام سوبربون بفوز الأول بالجائزة العالمية الكبرى للكيك بوكسينغ لوزن القشّة.

وكان ألازوف قد حقق ثلاثة انتصارات في نزالاته الثلاثة الأخيرة في أكبر منظمة عالمية للفنون القتالية بعدما تعرض لخسارة في قتاله الأول في "ون".

فاز ألازوف، 29 عاماً، على الجزائري سامي سانا والتايلاندي جو ناتاووت بالضربة القاضية التقنية في الجولة الثانية من النزالين، قبل أن يحقق فوزاً ثالثاً بإجماع الحكام على سيتيشاي سيتسونغبينونغ خلال عرض ONE X في آذار/مارس 2022.

يعتقد ألازوف أنّ ركلاته وقوته ستمنحه الأفضلية في النزال القادم ضد سوبربون حيث يطمح لانتزاع اللقب العالمي من الأخير.

ويقول ألازوف: "أنا أحد أكبر المشاكل بالنسبة له [سوبربون]. وهو يعلم ذلك. يمتلك التوقيت الجيّد والأسلوب للقتالي الشامل. ولكنني أتفوّق عليه بالركلات والقوة. هو مقاتل جيد جداً ولكنه قد يقوم بخطا، الأمر الذي سيمثّل مشكلة كبيرة له عندما نتقاتل".

لكن سوبربون، 32 عاماً، لن يكون منافساً سهلاً بالنسبة لألازوف. البطل التايلاندي فاز بنزالاته الثلاثة التي خاضها في بطولة "ون" حتى الآن، وقد أثبت قيمته كمقاتل محترف يعتمد بأسلوبه على الهدوء وانتظار أخطاء منافسيه وركلاته الشرسة.

وكان سوبربون قد حقق فوزاً على مواطنه سيتيشاي سيتسونغبينوننغ في أول ظهور له في بطولة "ون" في تموز/يوليو من العام 2022. بعد ذلك، فاز سوبربون على الإيطالي جورجيو بيتروسيان بضربة قاضية تقنية خلال الجولة الثانية، وانتزع منه اللقب العالمي في الكيك بوكسينغ عن فئة وزن القشة.

نجح سوبربون في الدفاع عن لقبه في آذار/مارس الماضي ضد الأرمني مارات غريغوريان بعد أن حسم قرار الحكام بالإجماع النزال الذي امتد إلى خمس جولات في عرض ONE X.

رغم ذلك، يعتقد ألازوف بأن حظوظه بالفوز ستكون مرتفعة إذا نجح باستفزاز سوبربون ودفعه إلى القتال وقوفاً، حيث يمتلك الأذربيجاني اليد الطولى. خطة لعب ألازوف ستقوم على استدراج سوبربون إلى نزال أشبه بالملاكمة، الأمر الذي سيسمح للمنافس على اللقب أن يستخدم ترسانته الهجومية المرعبة، ويسدّد لكمات مباشرة قاسية.

فمنذ أشهر طويلة، كان من المعلوم أنّ الرجلين سيتواجهان – إلا أنّ النزال ألغي مرتين. في أيلول/سبتمبر الماضي، وعد ألازوف البطل التايلاندي بـ"مفاجأة" في نزالهما، قائلاً: "كنت أنتظر هذا النزال. أعتقد أنّ سوبربون مقاتل جيد، ويمتلك أسلوباً جيداً. هو مقاتل ذكي جداً ولديه توقيتاً جيداً. أحب هذا النزال، وأنا وفريقي نركز عليه فقط. سيكون لدي مفاجأة له عندما نلتقي".

في حال انتصار ألازوف وخروجه من حلبة "إمباكت آرينا" بطلاً، أو في حال نجح سوبربون في الدفاع عن لقبه للمرة الثانية، فمن المؤكد أنّ جمهور الفنون القتالية على موعد مع نزال بين نجمين من أبرز مقاتلي الكيك بوكسينغ في العالم.

ينطلق عرض ONE Fight Night 6، الذي يتضمّن ثلاثة نزالات على بطولات عالمية، الساعة الرابعة فجراً بتوقيت مكة المكرمة على "بي إن سبورت".