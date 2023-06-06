"هجوم كلّ ثانية"- مايكي موسوميشي يتوقّع صراعا ملتهبا بين روتولو ولانغاكير

معركة اللقب العالمي في الوزن الخفيف في ONE Fight Night 11 ستجمع بين اثنين من أفضل مصارعي الجو جيتسو البرازيلية على هذا الكوكب، مما ينذر بصراع عالي المستوى داخل حلبة ملعب لومبيني في بانكوك.

ميل كل مصارع إلى الهجوم العدواني سيضمن للجماهير الفرجة والاثارة وذلك وفق ما أكده موسوميشي لموقع ONEFC.com: "أتوقع أن تكون المباراة مثيرة للغاية. تومي يعرف سوى وتيرة واحدة، وهي المضي قدما والهجوم. أما روتولو، لا أعتقد أنه يعرف أي شيء آخر باستثناء الهجوم. لذا سيهاجم كلاهما الآخر كل ثانية. لا أعرف حقًا ما سيحدث في هذه المعركة. الشيء المؤكد أنها ستكون نارية للغاية".

أشاد مواطن نيوجيرسي بالمقاتلين ومهاراتهما ذات المستوى العالمي في مصارعة الإخضاع. وقد أبدا اندهاشه من الصعود الصاروخي للانغاكير إلى صفوف بطولات الاتحاد الدولي للجوجيتسو البرازيلية(No Gi) بعد سنوات من التنافس في (Gi).

ويقول موسوميسي: "لانغاكير جديد في عالم (No Gi) لكنه تفوق فيها سريعا وفاز في تجارب ADCC الأوروبية المرموقة. أعتقد أن لديه الكثير من الإمكانيات الدفاعية المميزة".

يدرك "دارث ريغاتوني" أن بطل العالم في مصارعة الإخضاع عن فئة الوزن الخفيف، روتولو، يتمتع إلى جانب شقيقه تاي روتولو بمهارات النخبة في المصارعة.

وقال المصارع البالغ من العمر 26 عاما: "ربما تكون عائلة "روتولو" هي الأفضل حاليا في مصارعة الإخضاع. هجمات كايد على الظهر والساقين جيدة جدا. هذا جنوني".

رغم ما بلغه من مستويات عالمية، يحرص النجم الأمريكي على تطوير مهاراته في الجوجيتسو لذلك سيتابع معركة اللقب العالمي لتعلم تقنيات وتكتيكات أخرى قد يقدمها روتولو ولانغاكير.

يعتقد موسوميشي أن كل مقاتل سيهاجم من أحد مواقعه المفضلة في محاولة للانقضاض على ظهر الخصم او إخضاعه بطريقة ما. وأوضح: "أنا متحمس لرؤية التبادلات عندما يلعب تومي دور K-guard، والعكس بالعكس. سأشاهد كيف سيتعامل كايد مع هجمات تومي على الساقين، إنه شديد العدوانية خاصة بمسكة الذراع".

يعتقد حامل الحزام الأسود في الجوجيتسو أن يبلغ مستوى المواجهة ذروته لأن الثنائي روتولو ولانغاكير سيظهران أفضل ما لديهما في معركة رهانها تاج ثمين جدا. وقال الأمريكي: "بصفتي من مشجعي الجوجيتسو، أنا متحمّس لمشاهدة المعركة والتعلم من كلاهما لأنهما مذهلين".

إلى جانب مواجهة روتولو ولانغاكير على اللقب العالمي، يتضمن عرض ONE Fight Night 11 الذي سيبث الساعة 3:00 فجراً بتوقيت مكة المكرمة عبر قناة "beINSPORTS"، مجموعة من المعارك الأخرى الصاخبة منها دفاع ريجيان إيرسيل عن حزامه الذهبي في الملاكمة التايلاندية (مواي تاي) عن فئة الوزن الخفيف ضد الروسي ديميتري مينشيكوف.

