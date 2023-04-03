هام سيو هي مرشّحة للقتال على بطولة العالم في الفنون القتالية

بنهاية المعركة الممتدة لثلاث جولات، حصلت الكورية الجنوبية المصنفة في المرتبة الثانية في الفئة على فوز بقرار الإجماع أنهى حالة القلق التي عاشتها قبل النزال. وأوضحت المقاتلة المخضرمة، 36 عاماً: "كان الكثير من الاهتمام موجها نحوي، وهذا جعلني متوترة قليلاً".

كانت هام سيو تفضل فوزا أكثر إمتاعا على إيتسوكي هيراتا وأداء أكثر إقناعا من جانبها، لكنها عبرت عن رضاها في النهاية، وقالت صاحبة السجل النظيف في "ون" 3-0: "لست سعيدة تماما بالطريقة التي سارت بها الأمور، لكن الأهم أنني حققت الفوز".

عكس التقييم الذاتي للمقاتلة الملقّبة بـ"هامزانغ"، رأى رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبطولة "ون" شاتري سيتيودتونغ، أن أداء الكورية الجنوبية جيد ويستحق فرصة المنافسة على لقب "ون" العالمي.

بعد نهاية الحدث المثير في ملعب سنغافورة الداخلي، كشف شاتري سيتيودتونغ أن معركة هام التالية ستكون من أجل بطولة العالم المؤقتة لوزن الذرّة وهو خبر فاجأ كثيرا هام التي صرحت قائلة: "كنت سعيدا جدا. شعرت بقشعريرة عندما سمعت هذا الخبر مباشرة من السيد شاتري سيتيودتونغ. إنه الشيء الوحيد الذي أردته منذ انضمامي إلى هذه المنظمة، وأنا متحمسة للغاية ".

من المحتمل أن تتنافس هام على اللقب المؤقت ضد الفائزة في صراع وزن الذرة الناري المرتقب بين النجمة التايلاندية الشهيرة ستامب فيرتكس والأمريكية أليز "ليل سافدج" أندرسون.

الثنائي سيلتقي يوم 5 مايو/أيار في كولورادو خلال عرض ديميتريوس "مايتي ماوس" جونسون والبطل السابق أدريانو مورايس في 10 ONE Fight Night وهو العرض الأول لبطولة "ون" على الإطلاق في الولايات المتحدة الأمريكية.

هام، التي حققت سلسلة من تسع انتصارات متتالية، أبدت تحمسها لخوض التحدي القادم ومواجهة إحدى المقاتلتين على اللقب العالمي المؤقت. وعن توقعاتها بنتيجة مواجهة فيرتكس وأندرسون أجابت: "بكل صدق، لست على دراية كبيرة بأليز أندرسون كمقاتلة في "ون". لكنني شاهدت معارك عديدة لستامب وبناء على فهمي للمقاتلين، أتوقع فوزها بالنزال".

لم يتوقف طموح الكورية الجنوبية عند حدود مواجهة فيرتكس أوأندرسون في المعركة المقبلة بل لديها رغبة كبيرة في تحدي ملكة الفئة حاليا الأمريكية السنغافورية أنجيلا لي.

وتقول هام: "أفهم أن هذا قد يكون احتمالا في ظل بعض الظروف الأكثر حساسية التي حدثت. لم أفكر حقا في أي منافس آخر باستثناء هؤلاء المقاتلات الثلاث".

