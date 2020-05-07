نيوزيلندا تتأهب لعودة قريبة للأنشطة الرياضية

وأشار غرانت روبرتسون، وزير الرياضة، إلى أنه يمكن استئناف الأنشطة الرياضية على المستوى الاحترافي محلياً عندما تخفض الدولة مستوى خطر الفيروس.

وستقرر نيوزيلندا يوم الاثنين مدى إمكانية تخفيض خطر فيروس كورونا من الدرجة الثالثة إلى الثانية.

وقال روبرتسون في بيان: "الانتقال إلى الدرجة الثانية سيعزز فرصة الرياضة ويعيد إمكانية إقامة البطولات التنافسية على المستويين المحلي والاحترافي. بالتأكيد الأولوية هي عودة الأنشطة الرياضية بأمان".

وقال الاتحاد النيوزيلندي للرغبي إنه "متحمس" وخطط لإقامة عشر جولات من البطولة التي توقفت منذ آذار/مارس.

وأضاف مارك روبنسون الرئيس التنفيذي لاتحاد الرغبي في بيان "جميع الفرق الخمسة ستلعب ذهاباً وإياباً على مدار عشرة أسابيع مع إقامة مباراتين كل أسبوع. كل المباريات ستكون دون جماهير".

وأشار روبنسون إلى أن قرار مواجهة ويلز واسكتلندا في مباراتين دوليتين في تموز/يوليو سيتم تحديده خلال الأسبوعين المقبلين.

ونجحت نيوزيلندا في احتواء انتشار فيروس كورونا مقارنة بالولايات المتحدة ودول أخرى في أوروبا إذ وصل عدد الإصابات إلى أقل من 1500 حالة بالإضافة إلى 21 وفاة.

وتراجعت حالات الإصابة في البلاد بعدما طبقت الحكومة واحداً من أكثر إجراءات العزل العام صرامة.

وخفضت نيوزيلندا مستوى خطر فيروس كورونا من الدرجة الرابعة إلى الثالثة الأسبوع الماضي وسمحت بحرية التحرك وعاد نحو 400 ألف شخص إلى أعمالهم.

