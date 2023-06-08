نيكي هولزكن واثق من فرض هيمنته على ساديكوفيتش

الأسطورة الهولندية يبدو على درجة عالية من الثقة والتصميم لتجاوز الألماني أريان ساديكوفيتش في نزالهما الناري عن فئة الوزن الخفيف في ملعب "لومبيني" للملاكمة.

وصرّح الهولندي المخضرم لموقع ONEFC.COM: "سأفوز، وسيرى الناس أنني لا أقاتل مثل شخص يبلغ من العمر 39 عاما. أقول دائما إنني سأفعل شيئا في مسيرتي لم يفعله أحد في عالم الكيك بوكسينغ".

إلى جانب تعطشه لهذه المواجهة المشتعلة، أبدى هولزكن أيضا حماسه الشديد لملاقاة ساديكوفيتش ذو القدرات القتالية التي لا يستهان بها في الكيك بوكسينغ. "أنا أحب هذا الرجل وأسلوبه. أنا متحمس لتبادل القنابل مع أريان ساديكوفيتش"، يقول الهولندي.

وأضاف ممثل نادي :Team Holzken Helmon"لقد رأيته يتنافس في عروض مختلفة وفي بطولة "ون". إنه يتقدم كثيرا ويلكم بقوة. وأنا حادّ في الملاكمة أيضاً".

العمر مجرّد رقم

يبلغ "ذا ناتورال" من العمر 39 عاماً وهو يكبر خصمه ساديكوفيتش بـ 11 عاماً لكن هذا الفارق لا يزعجه إطلاقا بل لديه شعور أنه لا يزال في عنفوان شبابه.

وشرح هولزكن بقوله: "بالنسبة لي، العمر مجرّد رقم. لا أشعر أنني في الـ 39 من عمري. أنا لا أتدرب وكأنني على مشارف عقدي الرابع. أتدرب كما لو كان عمري 25 عاماً. علي فقط أن أضع في اعتباري أنه يجب علي التعافي أكثر، وتناول المزيد من الطعام، والراحة".

في هذه السن المتقدمة نوعاً ما في الرياضات القتالية، لايزال هولزكن أحد أخطر المهاجمين على هذا الكوكب ويحمل رقما قياسيا في الملاكمة التايلاندية والكيك بوكسينغ يبلغ 94-17.

الهولندي المخضرم، يتميّز بركلاته المنخفضة القويّة والركلات الخلفيّة الدوّارة، إلى جانب استخدامه للركبتين لتوجيه الضربات الطائرة والعالية. كما أنه مقاتل يجيد اللكم الدقيق والعنيف بكلتا اليدين.

ثقة في النفس

يفتخر هولزكن بمهاراته وقدراته معتبرا نفسه أفضل على جميع المستويات من المقاتل البوسيني الأصل ساديكوفيتش، وعبّر عن ذلك بثقة متناهية: "إنني أفضل منه من جميع النواحي. أستطيع أن أفعل كل شيء. إنه جيّد في الملاكمة ولديه ركبة واحدة قويّة. لدي كل شيء في ترسانتي. لدي ركلات منخفضة وركلات خلفية دوّارة. لدي ضربات مؤلمة بالركبتين. الملاكمة الخاصة بي دائما على ما يرام".

يهدف هولزكن للفوز في معركته المقبلة لضرب عصفورين بحجر واحد: الأول محو خسارته الأخيرة في فنّ الأطراف الثمانية ضدّ سينساموت كلينمي، والثاني ترتيب نزال ثلاثي مع بطل العالم في رياضتين، السورينامي ريجيان إيريسل.

وأوضح: "أرغب كثيراً في مباراة إعادة مع ريجيان إيرسيل... كانت المعركة السابقة متقاربة للغاية. لقد منحوه القرار بالإجماع، لكنني أعتقد أنه في الجولة الثانية عندما ضربته بركبتي في الجسد، كانت ضربة قاضية واضحة".

يعود أخر نزال خاضه هولزكن بقواعد الكيك بوكسينغ لعام 2020، حيث فاز بالضربة القاضية على الأسترالي إيليوت "ذا دراغون" كومبتون. وطيلة مشواره التنافسي في الكيك بوكسينغ، فاز الهولندي في 22 نزالاً وخسر سبعة.

مما لا شكّ فيه أن عدم رغبة هولزكن وساديكوفيتس في التعرض لهزيمة ثانية على التوالي في منظمة "ون"، سيرفع من حدة المعركة التي ستقام فجر السبت 10 حزيران/ يونيو وستبث على الساعة الثالثة فجرا بتوقيت مكة المكرمة عبر قنوات beIN SPORTS.