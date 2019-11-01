العربية
English
Français
دوري أبطال أوروبا
رياضات أخرى

نور الشربيني تتوج بلقب عالمي رابع في السكواش

من قبل

احتفلت المصرية نور الشربيني الجمعة بأفضل طريقة بعيد ميلادها الرابع والعشرين، بإحرازها لقب بطولة العالم للسكواش للسيدات التي أقيمت في بلادها، للمرة الثانية توالياً والرابعة في مسيرتها الاحترافية.

twitter/@WCsquash

وفازت الشربيني المصنفة رابعة عالمياً في المباراة النهائية للبطولة التي أقيمت عند سفح أهرامات الجيزة، على مواطنتها رنيم الوليلي المصنفة أولى، بثلاثة أشواط لشوط (11-4، 9-11، 11-5 و11-6).

وهو اللقب الرابع للشربيني في بطولة العالم والثاني توالياً، علماً بأنها أصبحت لدى تتويجها للمرة الأولى قبل نحو أربعة أعوام، أصغر لاعبة تنال اللقب العالمي عن عمر 20 عاماً.

ولدى الرجال، توج المصري كريم عبد الجواد، المصنف رابعاً على العالم، باللقب عقب فوزه في النهائي على مواطنه علي فرج، المصنف الأول على العالم، بثلاثة أشواط دون مقابل 11-6 و11-8 و11-8.

وتعد الشربيني من أبرز لاعبات السكواش في جيلها، ودليلا إضافيا على الهيمنة المصرية على هذه اللعبة لدى الرجال والسيدات. وتحتل اللاعبات المصريات المراكز الأربعة الأولى في التصنيف العالمي (الوليلي، نور جوهر، نور الطيب، والشربيني)، ويتكرر السيناريو ذاته لدى الرجال مع علي فرج، محمد الشربجي، طارق مؤمن وكريم عبد الجواد على التوالي.

السابق أحداث اليوم في 90 ثانية
اقرأ
أحداث اليوم في 90 ثانية
التالي

آخر الأحداث