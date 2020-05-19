نورمحمدوف يدعو للالتزام بالعزل بعد إصابة والده بفيروس كورونا

ولجأ نورمحمدوف الذي لم يخسر ضمن الوزن الخفيف في بطولة "يو أف سي" ("بطولة القتال القصوى") الاثنين إلى موقع انستاغرام لحث الناس في الجمهورية الصغيرة الواقعة شمال منطقة القوقاز، على "الانضباط" و"الاستماع إلى الأطباء" خلال جائحة كورونا.

ويُعدّ نورمحمدوف (31 عاماً) من أشهر الرياضيين في مسقط رأسه الذي وصفه مسؤولون بـ"الكارثي" من حيث تفشي فيروس "كوفيد-19"، ما أجبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على التدخل.

ووعدت الحكومة بإرسال تجهيزات إضافية إلى المنطقة، حيث توفي أكثر من 600 شخص بسبب "التهاب رئوي"، بحسب المسؤولون الصحيون في البلاد.

وفي فيديو نشره على حسابه الذي يتبعه أكثر من 20 مليون شخص، قال "النسر" إن الأطباء "يتوسلون" الناس للبقاء في منازلهم، حتى في ظل استعداد الجمهورية ذات الأغلبية المسلمة للاحتفال بعيد الفطر نهاية الأسبوع.

قال نورمحمدوف "الوضع صعب جداً. لدي شخصياً أكثر من عشرين من أقاربي... كانوا في العناية المركزة. كثيرون منهم تركونا. كثيرون من معارفي ماتوا".

وكان والده في "حالة خطيرة جداً"، مضيفاً أنه "علاوة على هذا الفيروس، بدأ يعاني من مشكلات في القلب".

تابع "يجب أن نكون اليوم موحدين أكثر من أي وقت مضى. أن نظهر شجاعتنا، طباعنا وانضباطنا... المستشفيات مزدحمة، هناك الكثير من المرضى والوفيات".

ونشرت وكالات أنباء الاثنين أن والده عبدالمنعم نورمحمدوف الذي يدربه من سنّ صغيرة، وُضع على جهاز تنفس صناعي في مستشفى في موسكو.