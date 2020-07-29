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نورمحمدوف سيواجه غيثي في نزال للفنون القتالية المختلطة

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أعلن دانا وايت مروج الفنون القتالية المختلطة أن البطل حبيب نورمحمدوف سيخوض نزالا ضد جاستن غيثي على لقب منافسات الوزن الخفيف الموحد ببطولة القتال النهائي (يو.إف.سي) في 24 أكتوبر/تشرين الأول.

Reuters

ونال نورمحمدوف (31 عاما) اللقب الموحد في منافسات الوزن الخفيف بعد حسم النزال في الجولة الثالثة أمام البطل المؤقت داستن بوارييه في سبتمبر/أيلول الماضي.

ولم يشترك حبيب القادم من داغستان في أي نزال منذ ظهور جائحة فيروس كورونا وتوفي والده ومدربه عبد المناب هذا الشهر بسبب مشكلات تتعلق بالمعاناة بهذا الفيروس المستجد.

وقال وايت لشبكة (سي.إن.إن) "كان الأمر صعبا جدا عليه، والده كان مثله الأعلى. لقد كان يحب والده، وكان لديهما علاقة وثيقة جدا وكان الأمر صعبا حقا عليه".

وأضاف وايت "سيقام النزال بين حبيب وغيثي في 24 أكتوبر".

رياضات أخرى حبيب نورمحمدوف جاستن غيثي الفنون القتالية المختلطة
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