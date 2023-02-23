"نزرع اليوم لنحصد غداً"... 5 أقوال لفابريسيو أندرادي تلخّص عقليته

فجر السبت، 25 شباط/ فبراير، في الحدث الرئيسي لعرض ONE Fight Night 7، سيواجه "الفتى العجيب" ملك وزن الديك السابق جون لينيكر في مباراة عودة ساخنة. العرض سيُبثّ على "بي إن سبورت بريميوم" من الساعة الرابعة فجر السبت.

قبل المواجهة النارية على الحزام الذهبي، إليكم خمسة أقوال لأندرداي تعكس عقليته الصلبة.



1. "أنا قادم لإنهاء ما بدأته"

على الرغم من ألغاء معركتهما الأولى، إلا أن أداء أندرادي جعله يشعر بالثقة قبل مباراة العودة مع لينيكر.



هيمن البرازيلي على الجولة الثالثة قبل أن تؤدي ضربة منخفضة عرضية إلى انهاء القتال. هذه المرة يحدو "الفتى العجيب" شعور عميق أنه سيغادر حلبة ملعب لومبيني رافعا اللقب العالمي على كتفه هذه المرة.



وقال المقاتل الشاب 25 عاما: "أعلم الآن أنني رقم 1 في العالم في وزن الديك. لذلك، جئت إلى هذه المعركة كبطل. أنا واثق من أنني أفضل مقاتل، وأنا قادم لإنهاء ما بدأت القيام به في النزال الأول.



"عند الدخول في هذه المعركة، لن أمنحه أي فرص. سوف أنهيه منذ بداية القتال. في النزال الأول، كان يحترم طريقة لعبي. تراجع كثيرا وحاول مصارعتي، وهو أمر اتفقنا على أننا لن نفعله قبل القتال".



2. "ما زلت لا أصدق كل ما يحدث"

عاش أندرادي حياة فقيرة في فورتاليزا، البرازيل، وقد أجبرته الخصاصة على تعلم معنى النضال في سنّ مبكرة.

قال "الفتى العجيب": "من الصعب جدا بالنسبة لي التحدث عن طفولتي. كنت أنا وعائلتي فقراء جدا. لقد مررت بصعوبات عدّة عندما كنت أعيش في البرازيل".



كان والده يبيع الساعات في السوق ووالدته تعمل كطاهية، لكن لحسن الحظ ثابر أندرادي وتحدى تلك النشئة القاسية ليصبح شخصا صلبا في الحياة ومقاتلا من الطراز العالمي داخل الدائرة.



اليوم، يبدو الوضع أشبه بحلم اليقظة بالنسبة للطفل المسكين من شوارع فورتاليزا: "ما زلت لا أصدق كل ما يحدث في حياتي وإلى أي مدى وصلت. لكن أكثر ما يثيرني هو أنني كنت أعرف دائما أنني سأنجح رغم كل تلك الصعوبات".



3. "لم يكن لدي هدف محدّد"

من الصعب تخيل ذلك الآن، لكن المنافس المصنف رقم واحد في وزن الديك لم يكن في السابق مثلما نراه اليوم.

في بداياته مع الرياضات القتالية، عانى فابريسو أندرادي كثيرا لدرجة أنه لم يعتقد يوما ما أنه سيصل إلى الشهرة والنجومية.



يقول البرازيلي: "كنت أنتمي إلى عائلة متواضعة للغاية، ومررت بالعديد من الصعوبات خاصة في طفولتي. لقد كنت أعاني من تدني احترام الذات".



"حين بدأت التدريب، لم يكن لدي هدف. هذا شوّش تفكيري كثيرا. أردت أن أفعل شيئا مختلفا، لكن لم أستطع".



4. "لدي احترام عالٍ لذاتي"

ينظر الجمهور إلى فابريسيو أندرادي على أنه مقاتل واثق من نفسه ويتمتع بالثبات الذهني المطابق لبراعته القتالية وقوته البدنية.



لكن هذه الخصال لم تحدث بين عشية وضحاها، بل جاءت ثمرة جهد وتعب في التدريبات والمنافسات. أصبح "الفتى العجيب" يؤمن بنفسه، ودفعه ذلك نحو المستوى الأعلى في فئة وزن الديك في بطولة "ون".



قال ممثل فريق HIIT Studio/Marrok Force: "يعتقد الكثير من الناس أنني واثق جدا، وأن لدي احتراما عاليا جدا لذاتي. لكن الزمن جعلني أصل إلى مستوى الثقة الذي أتمتع به اليوم".



5. "نزرع اليوم لنحصد غداً"

قبل أيام فقط من أكبر لحظة في رحلته الاحترافية، يدرك أندرادي أن قطف ثمار ما تكبّده من شدائد وتعب وعمل جاد قد حان وعليه أن لا يفوت فرصة العمر.



وصرّح البرازيلي: "إذا كنت تؤمن بشيء ما، فافعل ما يجب القيام به، لأنه في مرحلة ما ستنجح وتبلغ مرادك. نزرع اليوم لنحصد غداً".



بتصميم لا يتزعزع وإيمان كبير بالنفس، تمكّن أندرادي من تجاوز تحديات الحياة. وبفضل إمكاناته الهائلة في كل من المواي تاي وفنون القتال المختلطة، بلغ أعلى درجات الشهرة في بطولة "ون" أكبر منظمة قتالية في العالم.

