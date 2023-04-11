نزال بين مقاتلين غير مهزومين... التركي خليل أمير عن أمير أبيفي: "هو مقاتل عادي"

ويخوض أمير نزاله الثاني في بطولة "ون" فجر السبت في 22 نيسان/أبريل خلال عرض ONE Fight Night 9 المرتقب، وهو على ثقة من أنه سيحقق فوزه الثاني على التوالي، ويحافظ على سجلّه الاحترافي النظيف.

وعلى بعد عشرة أيام من النزال المنتظر، قلّل أمير من مهارات منافسه السويسري الوافد إلى بطولة "ون"، والذي يمتلك سجلاً نظيفاً يبلغ 6-0 ونسبة إنهاءات 100%.

وقال أمير: "لم أرَ أي شيء عظيم يمكنني وصفه بالخطر. يبدو لي أنه مقاتل عادي".

ويثق أمير بنفسه وخطة لعبه التي جلبت له الفوز في ثمانية نزالات من أصل ثمانية عن طريق الإنهاء، سبعة منها بالضربة القاضية في حين انتصر بالإخضاع مرة.

ويخطّط أمير، البالغ من العمر 28 عاماً، لتنفيذ خطة لعبه الاعتيادية، حيث يتقدم إلى الهجوم منذ قرع جرس البداية، إلى أن ينهك منافسه ويجد فرصة لإنهائه.

ويقول أمير: "الضغط، سأمارس الضغط عليه من الثانية الأولى وأرى كيف سيصمد مع سرعتي. كالعادة، لا أريد أن أترك النتيجة بيد الحكّام. أنا لا أذهب مباشرةً نحو الضربة القاضية، بل الضربة القاضية تأتي وحدها".

وكان أمير قد فاز في نزاله الأول في بطولة "ون" بطريقة رائعة، مسقطاً الروسي المنافس السابق على بطولة العالم عن فئة الوزن الخفيف تيموفي ناستيوخين بأقل من دقيقة.

ويتواجه الثنائي غير المهزوم أمير وأبيفي في النزال التاسع وما قبل الأخير لعرض ONE Fight Night 9 الذي ينطلق الساعة 3:00 فجر السبت في 22 نيسان/أبريل عبر "beIN SPORTS".

وفي الحدث الرئيسي، يواجه أسطورة القتال التايلاندي، صاحب سلسلة مذهلة من 10 انتصارات على التوالي، بطل العالم في المواي تاي عن فئة وزن الديك، نونغو هاما، المقاتل البريطاني جوناثان هاغرتي.

