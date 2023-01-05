نزال التحدّي في الكيك بوكسينغ… شينغيز ألازوف يتحدى سوبربون على اللقب العالمي لوزن الريشة

جمهور الفنون القتالية على موعد مع النزال الذي سيُقام على حلبة "إمباكت" بالعاصمة التايلاندية بانكوك بعد أن تم تأجيله مرتين بسبب إصابة ألازوف.

النزال الناري سيجمع بين اثنين من أبرز الأسماء في عالم الكيك بوكسينغ. وقد استحق ألازوف، المُصنّف الأول بين منافسي الفئة، فرصة القتال على الحزام الذهبي بعد أن أحرز الجائزة العالمية الكبرى للكيك بوكسينغ لوزن في آذار/مارس الماضي.

أما سوبربون، 32 عاماً، فقد حقق ثلاثة انتصارات من ثلاثة نزالات في بطولة "ون" على حساب سامي سنا وجو ناتاووت بالضربة القاضية كما فاز بإجماع الحكّام على سيتيشاي سيتسونغبينونغ.

ويدخل حامل اللقب سوبربون، المعروف بشراسته ولكماته القوية، إلى النزال وقد حقق 12 فوزاً متتالياً في الكيك بوكسينغ.

من جانبه، يمتلك البيلاروسي ألازوف، 29 عاماً، سجلاً من ثلاثة انتصارات وخسارة وحيدة تعرّض لها على يد إنريكو كيل، وهو ينتظر النزال على أحر من الجمر.

وقد أبدا ألازوف ثقته في نفسه وجاهزيته لمواجهة سوبربون مؤكداً: "أنا أقوى منه ومهاراتي في الملاكمة أفضل منه بضعفين أو ربما بثلاثة أضعاف".

وأكمل: "أنا في إنتظار هذه المعركة. أعتقد أن سوبربون مقاتل مميّز، ولديه أسلوب جيّد. إنه حقا محارب ذكي.. لكن لدي مفاجأة له عندما نلتقي".

وأعطى ألازوف صورة عن خطة اللعب التي قد ينتهجها ضد سوبربون، قائلاً: "لن أحاربه كما حاربت بقية الخصوم. سأنتظر منه إرتكاب الأخطاء.. ربما سيمكنّني ذلك من توجيه ركلة أو لكمة قد تكون الضربة القاضية".

أما سوبربون، سيسعى بكل ما يملك من خبرة وتجربة للدفاع عن لقبه بشراسته المعتادة، وسيبذل كل ما لديه بهدف تحقيق فوزه الرابع على التوالي في بطولة "ون".

فمنذ انضمامه لـ "ون" في تموز/يوليو2020، حقّق التايلندي بداية مثاليّة بفوزه الثّأري على غريمه سيتيشاي سيتسونغبينونغ. وحصل سوبربون بعد ذلك على فرصته الخاصة في اللقب العالمي للكيك بوكسينغ لوزن الريشة.

تُوّج سوبربون بالحزام الذهبي لوزن الريشة في أكتوبر/ تشرين الثاني عام 2021 بعد انتصاره بالضربة القاضية على الأسطورة الإيطالية جورجيو بيتروسيان، المُلقب بـ"الطبيب"، ثم نجح في أول محاولة للدفاع عن لقبه ضد منافسه مارات غريغوريان بإجماع الحكّام.

وسيشهد الحدث الرئيسي في عرض ONE Fight Night 6 مواجهة ألازوف ضد سوبربون وغيرها من النزالات المثيرة. العرض يُقام السبت في 14 كانون الثاني/يناير 2023 ويبدأ الساعة الرابعة فجراً ويُعرض على "بي إن سبورت بريميوم 1".