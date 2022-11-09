نزال التحدّي في الكيك بوكسينغ… التايلندي سوبربون يدافع عن لقبه ضد البيلاروسي ألازوف

سيتنافس المقاتلان التايلندي والبيلاروسي-الأذربيجاني على الحزام الذهبي، فجر السبت 3 كانون الأول/ ديسمبر ضمن عرض ONE Fight Night 5، داخل مول آسيا أرينا في العاصمة الفلبينية مانيلا.

وكانت المواجهة السابقة المقررة بين المقاتلين في 30 أيلول/ سبتمبر الماضي خلال عرض 2ONE Fight Night ، تأجلت بعد أن اضطر ألازوف للانسحاب بسبب تعرضه للإصابة.

فوز ألازوف، المصنف رقم واحد حاليا بفئته، بجائزة "ون" العالمية الكبرى للكيك بوكسينغ لوزن الريشة في مارس /أذار الماضي، منحه فرصة للمنافسة على اللقب العالمي أمام البطل سوبربون.

وكان "تشينغا"، البالغ من العمر 29 عاماً، قد واجه مقاتلين جيّدين في طريقه للتتويج بلقب بطولة العالم، فاز على سامي سنا وجو ناتاووت بالضربة القاضية قبل أن يفوز بإجماع الحكام ضدّ سيتيشاي سيتسونغبينونغ.

وحول مواجهته للتايلندي بطل العالم، قال تشينغا في تصريح سابق: "أنا في إنتظار هذه المعركة. أعتقد أن سوبربون مقاتل مميّز، ولديه أسلوب جيّد. إنه حقا محارب ذكي... لكن لدي مفاجأة له عندما نلتقي".

وأبدا صاحب الإنتصارات الثلاثة في "ون" مقابل خسارة واحدة ضدّ إنريكو كيل، ثقته في نفسه وجاهزيته لمواجهة سوبربون وأكد: "أنا أقوى منه ومهاراتي في الملاكمة أفضل منه بضعفين أو ربما بثلاثة أضعاف".

وأشار ألازوف إلى أسلوبه القتالي المتوّقع ضدّ البطل العالمي: "لن أحاربه كما حاربت بقية الخصوم. سأنتظر منه إرتكاب الأخطاء.. ربما سيمكنّني ذلك من توجيه ركلة أو لكمة قد تكون الضربة القاضية".

في الواقع، طريق مقاتل فريق "غريدن جيم" لن تكون مفروشة بالورود، لأن حامل اللقب سوبربون (12 فوزا في رياضة الكيك بوكسينع)، سيسعى بكل ما يملك من خبرة وتجربة للدفاع عن لقبه بشراسة، وتحقيق فوزه الرابع في بطولة "ون".

منذ انضمامه لـ "ون" في تموز/يوليو2020، حقّق التايلندي بداية مثاليّة بفوزه الثّأري على غريمه سيتيشاي سيتسونغبينونغ "كيلر كيد". وحصل بذلك على فرصته الخاصة في اللقب العالمي للكيك بوكسينغ لوزن الريشة.

وكان سيتسونغبينونغ أذاق سوبربون مرارة الهزيمة، عندما فاز عليه بالضربة القاضية التقنية عام 2016.

توّج سوبربون، 32 عاماً، بالحزام الذهبي لوزن الريشة في أكتوبر/ تشرين الثاني عام 2021 بعد انتصاره بالضربة القاضية على الأسطورة الإيطالية جورجيو بيتروسيان "الطبيب"، ثم نجح في أول محاولة للدفاع عن لقبه ضد منافسه مارات غريغوريان بقرار الإجماع.

سيشهد الحدث الرئيسي المشترك في ONE Fight Night 5 مواجهة توحيد اللقب العالمي للمواي تاي في وزن الذرة بين أليسيا هيلين رودريغز وجانيت تود.

كما سيخوض النجم الكرواتي روبرتو سولديتش نزاله الأوّل في بطولة "ون" عندما يواجه الروسي مراد رامازانوف الذي لم يهزم في MMA للوزن المتوسط.