نجم الفنون القتالية أدريانو مورايس: أتمنى أن يقاتل أمير علي أكبري في عرض ONE Fight Night 10

ستقيم بطولة "ون" أول عرض لها على الأراضي الأميركية خلال الشهر الخامس من العام القادم، في خطوة تعكس نمو شعبية منظمة الفنون القتالية الأكبر في العالم التي تتخذ من سنغافورة مقراً لها.

وكان علي أكبري قد حقق فوزين مثيرين للإعجاب في النزالين الذي خاضهما خلال عام 2022، متفوقاً على الإيطالي ماورو سيريلي وبطل العالم السابق للوزن الثقيل براندون فيرا.

وتمنى مورايس، الذي سيقاتل أسطورة الفنون القتالية بطل العالم لوزن الذبابة ديميتريوس جونسون في الحدث الرئيسي للعرض في نزال على لقب الأخير، أن يواجه الإيراني، بطل العالم السابق في اليونانية-الرومانية، أيقونة الجيو جيتسو البرازيلية ماركوس ألميدا المُلقّب بـ"بوشيشا" في ONE Fight Night 10.

من جهته، يُعتبر ألميدا أحد أبرز مقاتلي الجيو جيتسو في العالم. في رصيده 138 فوز من 153 نزال بقواعد جيو جيتسو. ولكنه يمتلك سجلاً خالٍ من الهزائم منذ انتقاله للقتال وفق قواعد الفنون القتالية المختلطة، إذ فاز في أربعة نزالات من أربعة خاضها.

ألميدا بدأ مسيرته في الفنون القتالية المختلطة في شهر أيلول/سبتمبر من العام 2021 وحقق فوزاً على مواطنه أنديرسون سيلفا بعد إخضاعه. في كانون الأول/ديسمبر من العام نفسه، هزم الكوري الجنوبي كانغ جي ون، قبل أن يحقق انتصارين في العام 2022 ضد الأسترالي سايمون كارسون والبيلاروسي المنافس السابق على بطولة العالم للوزن الثقيل كيريل غريشينكو.

وقال مورايس: "إذا كان 'بوشيشا' سيقاتل في العرض، فذلك سيكون رائعاً، بغضّ النظر عن هوية منافسه، ولكن من الرائع لو يواجه أمير علي أكبري، الذي قاتل براندون فيرا مؤخراً. أعتقد أنّ هذا النزال سيكون مذهلاً للجمهور وكذلك لـ'بوشيشا' لإظهار تميّزه أكثر في فئة الوزن الثقيل".

أما علي أكبري، 35 عاماً، فقد عبّر عن جهوزيته لمواجهة أي مقاتل من فئة الوزن الثقيل في بطولة "ون".

وقال علي أكبري: " أوجه كلامي إلى جميع مقاتلي فئة الوزن الثقيل: من يريد أن يقاتلني، فعليه أن يخبرني فقط متى وأين يريد ذلك".

إذا تواجه علي أكبري وألميدا، سنكون أمام نزال بين اثنين من أقوى مقاتلي الوزن الثقيل في عالم الفنون القتالية المختلطة. يمتلك كل من المقاتلين أسلوبه الخاص وخلفية تختلف عن الآخر. ففي حين أنّ ألميدا متخصّص بالجيو جيتسو، يمتلك علي أكبري مهارات كبيرة في المصارعة.

وقد أظهر علي أكبري إمكانياته في المصارعة وإسقاط الخصم خلال الانتصارين اللذين حققهما في العام 2022 ضد عملاقي الوزن الثقيل سيريلي وفيرا.