موسوميشي يتحدث عن "أصعب نزال" في مسيرته ويحدّد هويّة المنافس الذي يرغب في تحدّيه

في محاولته الأولى الناجحة للدفاع عن لقبه، اعترف المصارع الأمريكي، في تصريحات أدلى بها لموقع بطولة "ون" بإصرار خمصه المنغولي العنيد وروحه القتالية ورفضه الاستسلام رغم الضغط الرهيب والمستمر الذي وضعه موسوميشي على ساقه لما يزيد عن خمس دقائق.

وقد اندهش الفائز ببطولة العالم في الجو جيتسو البرازيلي خمس مرات بإصرار المنغولي، قائلاً: "ظللت أفرقع ساقه لدرجة شعرت بأنه عليّ التوقف عن القيام بهذه الحركة لكن ساقه استمرت في الطقطقة. فعلاً، لا أريد حتى مشاهدة المباراة".

ابن مدينة نيوجيرسي الأمريكية تابع كلامه عن محاولة إخضاع خصمه: "في النهاية، كنت ألوي ساقه بقوة وعنف. نظرت إلى ركني، لقد تبقت دقيقتين، تركت ساقه وهاجمته من الخلف في محاولة لخنقه. ربما كان يجب على أن أفعل ذلك في وقت سابق. بالتأكيد الأمر كان جديدا بالنسبة لي".

كما كشف بطل مصارعة الإخضاع لوزن الذبابة عن مشكلة صحية ألمّت به بعد نهاية المعركة: "أكثر ما شعرت به بعد نهاية المباراة هو الغثيان.. أحياناً أواجه هذه المشكلة عندما أقاتل، أوعندما أصرّ كثيراً على إخضاع المنافس أو عندما أركز على شيء ما ثم يفعل المنافس شيئاً آخر".

موسوميشي يرغب في مواجهة جونسون ومورايس

عندما سُئل موسوميشي، المُلقّب بـ "دارث ريغاتوني"، عن الخصم الذي يريد مواجهته في المستقبل، أجاب دون تردّد أنه يتمنى ملاقاة مواطنه بطل العالم لوزن الذبابة في الفنون القتالية المختلطة، ديميتريوس جونسون، وقال: بالتأكيد 'مايتي ماوس' وآمل أن يكون ذلك في عرض 'ون' بالولايات المتحدة الأمريكية.

كما يودّ البطل، البالغ من العمر 26 عاماً، أن يتواجه أيضاً مع أدريانو مورايس في عرض "ون" بالبرازيل، علماً أن الأخير سيواجه جونسون على لقبه في أيار/مايو خلال عرض "ون" الأول على الأراضي الأمريكية ONE Fight Night 10.

وقال موسوميشي: "أعلم أنّ 'ون' سيكون لها حدث في البرازيل. لذلك سيكون من الرائع أن نذهب أنا ومورايس إلى الدائرة في أول حدث للمنظمة هناك".

ووجّه المقاتل الشاب من فريق "إيفولفي" رسالة لمورايس الحاصل على الحزام الأسود في الجوجيتسو: "أنا متأكد من أنك ستحب ذلك أيضا، أنا أتحدث البرتغالية بطلاقة ولدي الكثير من المتابعين البرازيليين، لذا سيكون الأمر رائعا بالنسبة للجمهور البرازيلي".

موسوميشي، أول بطل على الاطلاق لـ "ون" في مصارعة الخضوع، يتطلع لمواصلة الدفاع عن حزامه الذهبي الذي تُوّج به في أيلول/سبتمبر من العام الماضي بعد تغلبه على منافسه اللدود البرازيلي، كليبر سوزا، في عرض ONE Fight Night 2.