موسوميشي "عبقريّ الجوجيتسو" جاهز للدفاع عن حزامه الذهبي

موسوميشي البالغ من العمر 26 عاما يُعتبر أحد أفضل نجوم القتال الأرضي بفضل مهاراته الفائقة في الجوجيتسو البرازيلية الموجهة نحو الهجوم.

فجر يوم السبت 6 مايو /أيار، سيدخل صياد الإخضاع الأمريكي بغية تحقيق هدف واحد وهو النجاح في تطبيق حركاته المبتكرة في الجوجيتسو للاطاحة بالمصارع اليمني.

قفل مايكي وحركات الجوجيتسو الجديدة

من خلال ساعات من التدريب والتجارب اليومية، طور موسوميشي عددا من التقنيات والتكتيكات الفريدة، لا سيما في مجال أقفال القدم.

يمتلك حامل الحزام الأسود في الجوجيتسو مجموعة من الحركات المتسلسلة في هذه الرياضة وهو على استعداد لتطبيقها في مواجهته المنتظرة أمام المروعي. يقول الأمريكي: "لدي ست حركات إخضاع مخزنة في ذهني. حسنا، لقد نجحت في تطبيقها خلال التدريبات. لكن في المستوى التالي، أريد فقط أن أتقن واحدة على الأقل في هذه المباراة".

أضاف "دارث ريغاتوني": "أرغب القيام بذلك في أجواء يراقبك فيها الجميع وأنت متوتر. هذا هو الإتقان المتوسط للحركة والذي سيسمح لي بالتحقق من مدى تأثيرها".

في عام 2021، ظهر لأول مرة "قفل مايكي" وهي حركة قفل كعب معدلة يستخدم فيها موسوميشي رأسه ورقبته لليّ قدم خصمه وركبته أيضا بطريقة خطيرة.

يرى النجم الأمريكي أن امتلاكه لحركة قفل الكعب الشهيرة إلى جانب خمس حركات تصارع أخرى سيبقيه منفتحا على كل ما سيحدث في معركته ضد المروعي ويجنبه التركيز على حركة واحدة.

موسوميشي: " لا يمضي يوم دون أن أفكر في الجوجيتسو"

لتطوير ذاته في الجوجيتسو، يولي موسوميشي اهتماما بأدق التفاصيل، حيث يقوم بتصوير جميع حصصه التدريبية لتحليلها لاحقا وتدوين الملاحظات حول ما يجب أن يصلحه ويطوره.

لا يميل موسوميشي في تدريباته إلى التركيز على مواجهة خطط منافسيه المحتملة بل يصمم دائما على تطوير ذاته: "حقا لا أحب مشاهدة الآخرين بعد الآن. أحب أن أكون مبدعا وأرى ما يمكنني إصلاحه بمفردي من خلال التركيز الذهني".

وقال: "كل ثانية، أدرس جوجيتسو. لا يمضي يوم دون أن أفكر في الجوجيتسو. توصلت لبعض الحركات وأنا في السرير على وشك النوم. وفي الصباح أطبقها في التدريب".

إن وصول البطل العالمي لدرجات عليا في عالم الجوجيستو يعود لشغفه اللامحدود بهذه الرياضة: "إنه جنون. ما زلت أكتشف وأطور أشياء جديدة. تعتقد أنك ستتوقف لأنك تتدرب منذ 22 عاما، لكن بعد ذلك تذهب إلى التدريب وتبتكر شيئا مختلفا".

إن البحث عن الابتكار باستمرار، يبقي ذهن موسوميشي نشطا ومتحفزا لكشف خبايا الجوجيتسو وقال بوضوح: "إذا لم أتعلم أو أكتشف أشياء جديدة، فسأكره الجوجيتسو. سبب حبي لهذه الرياضة هو أنني أحل الألغاز باستمرار، وأكتشف أشياء جديدة. هذا هو جمال الجوجيتسو".

ويستعد موسوميشي للدفاع عن حزامه الذهبي في العرض التاريخي الذي سيُبثّ مباشرةً عبر "beIN SPORTS" ابتداء من الساعة 3:00 فجرا بتوقيت مكة المكرمة.