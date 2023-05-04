مورايس يهتم بأدق التفاصيل قبل معركة الحسم ضدّ جونسون

النجم البرازيلي يعلم أن النزال الملحمي خلال الحدث الرئيسي في عرض ONE Fight Night 10 الضخم، ستحسمه بعض التفاصيل الدقيقة لذلك ركّز في تحضيراته على دراستها جيدا تحسبا لأي طارئ.

مورايس، 35 عاما، يؤكد جاهزيته للمعركة الثالثة مع جونسون وقال في تصريح لموقع "ون": "استعداداتي دائما ما تكون مكثفة اعتمادا على الخصم. لكونها المواجهة الثالثة، فإن التحضير يكون مكثفا وأكثر تفصيلا. إننا نعرف بعضنا البعض جيدا".

سلط "ميكينيو" الضوء على الأدوار الهامة لشركائه في التدريب والمدربين خلال معسكره التدريبي بقوله: "لدي شركاء تدريب رائعون ومدربون يساعدونني كل يوم. كاتيل كوبيش في الملاكمة التايلاندية، ستيف موكو ومايك براون في المصارعة، بيتو وغابرييل دي أوليفيرا في الملاكمة، ماركوس بارومبينيا وراني يحيى في الجوجيتسو وبيدرو مونهوز وألكسندر بانتوخا في فنون القتال المختلطة".

نصائح وتعليمات مهمّة تلقاها البرازيلي أيضا من تشارلز "كوبرينها" (بطل العالم خمس مرات في الجوجيتسو)، وأيقونة الجوجيتسو النجم ماركوس ألميدا المُلقّب بـ"بوشيشا" ساعدته على التحسن على مرّ السنين، ويقول أدريانو: "بوشيشا يساعدني كثيرا على إجراء التعديلات هو موجود الآن في البرازيل، لكننا نتحدث دائما".

بطل العالم السابق ثماني مرات في وزن الذبابة يولي اهتماما بأدق التفاصيل في تحضيرات لأنه يتوقع اختبارا صعبا ضدّ جونسون: "إنه يتطور كثيرا في الجوجيتسو. أعتقد أنه سيدخل هذه المعركة بأفضل نسخة ممكنة، مع المزيد من القوة أيضا، لأنه الآن هو البطل. أعتقد أنه يأتي مع حزمة كاملة في هذه المعركة".

من دون شك أن التغلّب على خصمه الأمريكي اللدود هو الهدف الرئيسي لمورايس لكن يوجد عدوّ خفي يتربّص بالبرازيلي يوم 6 مايو/ أيار.

هاجس الارتفاع في ولاية كولوادو، يشكل قلقا للمقاتلين ومورايس لكن نصائح البعض يبدو أنها ساعدته كثيرا على تجاوز ذلك: "بعض شركاء التدريب الذين قاتلوا هناك أخبروني عن مرتفعات كولورادو ومن بينهم أخي خورخي ماسفيدال". "كي لا أفاجأ بالارتفاع الذي يتحدث عنه الجميع، انتقلت مبكرا لكولورادو للتكيف مع الأجواء".

أدريانو، الذي تعرض على يد جونسون لهزيمة أولى ووحيدة بالضربة القاضية في مسيرته الاحترافية الممتدة منذ 11 عاما، يدرك أن الانتصار في حلبة "فيرست بنك سنتر" سيجعله يتقدم في النتيجة 2-1 ويكرّسه نجماً عالميا دون منازع في وزن الذبابة.

عرض ONE Fight Night 10 الذي يتضمن مجموعة من المعارك النارية الأخرى، سينطلق على الساعة 4:00 فجراً بتوقيت مكة المكرمة ويُبثّ مباشرةً عبر قنوات "beIN SPORTS".

