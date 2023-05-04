مواريس يشيد بجونسون: "إنه أحد أعظم خصومي"

قبل الصراع الناري المرتقب في الحدث الرئيسي لـ ONE Fight Night 10 في مركز "فيرتس بنك سنتر" بكولورادو، أثنى النجم البرازيلي كثيرا على الأسطورة الأمريكية.

وصرح مورايس: "إنه أحد أعظم خصومي وأكبر منافس في مسيرتي الإحترافية. إنه الأفضل في العالم وأيضا في تاريخ هذه الفئة. لقد كان أعظم انتصار لي، وفي الوقت نفسه، أكبر هزيمة لي".

ممثل فريق American Top Team ، أكد أن تحقيق الانتصار في المواجهة المقبلة سيكون تتويج استثنائي له و لجونسون نظير ما قدماه من عروض طيلة سنوات في منظمة "ون".

ويقول "ميكينو" البطل العالمي السابق في وزن الذبابة لعدة مرات: "منذ بضع سنوات، أسّسنا قسم فنون القتال المختلطة لوزن الذبابة في "ون" وكنت أول من توج باللقب. يسعدني أن أكون أحد أعمدة هذه الفئة وأن أكون قادرا على جعل الحدث الرئيسي لأول عرض لمنظمة "ون" في الولايات المتحدة مبهرا. من المهم جدا هزيمة جونسون في بلده وأمام معجبيه".

يأمل المقاتل المخضرم البالغ من العمر 35 عاما في تحقيق النصر على الأراضي الأمريكية رغم إدراكه لصعوبة المهمة أمام غريمه القوّي "مايتي ماوس" الذي يقتسم معه نتيجة المواجهتين الأولتين 1-1.

في المعركة الأولى، حقق مورايس إحدى أكبر المفاجآت في تاريخ الرياضة بعدما هزم الأمريكي بالضربة القاضية في نيسان/أبريل عام 2021. لكنه فقدَ تاجه بنفس الطريقة في مباراة العودة.

بعد السقوط بالضربة القاضية الأولى والوحيدة له في مسيرته الإحترافية الممتدة منذ 11 عاما، كشف البرازيلي في وقت سابق عن السبب الذي لعب دورا رئيسيا حسب رأيه في فقدانه للقب العالمي ضد جونسون.

يقول صاحب 7 إنهاءات من مجموع 10 انتصارات في "ون": "أعتقد أنني فعلت كل شيء بشكل صحيح تقريبا، أنا فقط نادم قليلا على نظامي الغذائي. تناولت الكثير من الطعام وقد أثر ذلك علي كثيرا قبل يوم من القتال. لقد دفعت ثمنا باهظا".

الآن، يعمل مورايس بجدّ مع أفضل المقاتلين والمدربين لتجاوز الأخطاء المرتكبة في نزاله الأخير ورسم خطة فعالة تهدف إلى الايقاع بـ "مايتي ماوس"، وقال: "سأكون جاهزا لتفعيل خطتي يوم القتال".

المواجهة الملتهبة على الحزام الذهبي بين أفضل مقاتلين في فنون القتال المحتلطة عن فئة وزن الذبابة، ستنطلق يوم السبت على الساعة 4:00 فجراً بتوقيت مكة المكرمة وتبثّ مباشرةً عبر قنوات "beIN SPORTS".

